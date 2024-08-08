Токаев и Мирзиёев открыли филиалы двух вузов в Казахстане и Узбекистане

Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев в рамках заседания первого Высшего межгосударственного совета Казахстана и Узбекистана в торжественной обстановке дали старт новым учебным заведениям, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Сегодня в узбекистанском городе Чирчик открылся филиал Южно-Казахстанского государственного университета имени Мухтара Ауэзова, а в Алматы начал работу филиал Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства. Мы в торжественной обстановке дали старт этим учебным заведениям", - проинформировал по итогам заседания президент Казахстана.

Об открытии филиалов вузов обеих стран на паритетной основе договорились президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Узбекистана Шавкат Мирзиёев ещё в декабре 2022 года. В мае 2023 года был подписан протокол решения межправительственной комиссии о создании филиала НАО "Южно-Казахстанский университет имени М. Ауэзова" в Чирчике. А в июле 2023 года вице-министры образования двух стран подписали дорожную карту по открытию филиала ЮКУ.

Отметим, сегодня в Казахстане обучаются порядка 6 тысяч студентов из Узбекистана. Казахстанская молодёжь также получает высшее образование в узбекистанских университетах.