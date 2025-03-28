29 марта в Алматы состоится неформальная встреча Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, передаёт BaigeNews.kz.

Лидеры двух стран обсудят перспективы дальнейшего укрепления стратегического партнёрства и союзничества между Казахстаном и Узбекистаном, а также актуальные вопросы региональной повестки.

Кроме того, главы государств посетят ряд городских объектов и выставку, посвящённую искусственному интеллекту.