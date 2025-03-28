  • 28 Марта, 15:24
  • BAIGENEWS

Токаев и Мирзиёев договорились о неформальной встрече

Президенты проведут неформальную встречу в Алматы.

Сегодня, 15:04
АВТОР
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Акорда Сегодня, 15:04
Сегодня, 15:04
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Фото: Акорда

29 марта в Алматы состоится неформальная встреча Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, передаёт BaigeNews.kz.

Лидеры двух стран обсудят перспективы дальнейшего укрепления стратегического партнёрства и союзничества между Казахстаном и Узбекистаном, а также актуальные вопросы региональной повестки.

Кроме того, главы государств посетят ряд городских объектов и выставку, посвящённую искусственному интеллекту.

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