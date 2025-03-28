Токаев и Мирзиёев договорились о неформальной встрече
Президенты проведут неформальную встречу в Алматы.
Сегодня, 15:04
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Сегодня, 15:04Сегодня, 15:04
69Фото: Акорда
29 марта в Алматы состоится неформальная встреча Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, передаёт BaigeNews.kz.
Лидеры двух стран обсудят перспективы дальнейшего укрепления стратегического партнёрства и союзничества между Казахстаном и Узбекистаном, а также актуальные вопросы региональной повестки.
Кроме того, главы государств посетят ряд городских объектов и выставку, посвящённую искусственному интеллекту.
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