Токаев и Макрон посетят в музее Гиме выставку "Казахстан: сокровища Великой степи"

В Париже, в Национальном музее азиатских искусств Гиме, состоялась торжественная церемония открытия выставки "Казахстан: Сокровища Великой степи", которую 5 ноября посетят Президенты Казахстана и Франции Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК.

Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева отметила уникальность представленных экспонатов, которые охватывают почти четыре тысячелетия культурного феномена Великой степи в мировой истории, и подчеркнула важность культурного взаимодействия между Казахстаном и Францией.

"Казахстанско-французские отношения в последние годы претерпевают значительные изменения. Взаимные визиты президентов двух стран придают новый импульс развитию двустороннего сотрудничества. Выражаю большую благодарность моей коллеге, госпоже министру Рашиде Дати, и директору Музея Гиме, доктору Янник Линц, а также команде Музея Гиме за высокий профессионализм, слаженную работу и поддержку в реализации данной выставки", – сказала Аида Балаева.

В экспозиции представлено 35 редких артефактов из коллекций Национального музея Республики Казахстан и Государственного историко-культурного музея-заповедника "Азрет-Султан", отражающих ключевые этапы казахстанской истории.

"Высокая миссия музея состоит в том, чтобы, демонстрируя культурные ценности прошлого, творить историю современности. Мы привезли самые ценные экспонаты, которые впервые представлены зарубежной публике в современном новаторском формате. Сегодня мы становимся свидетелями рождения новой истории развития отношений между нашими странами", - отметила министр.

Посетители смогут увидеть артефакты, иллюстрирующие развитие кочевой культуры и государственности, от гунно-сарматского периода до Казахского ханства. Особенностью выставки стал мультимедийный контент, позволяющий глубже погрузиться в культурное наследие Казахстана.

"На выставке вы увидите пять "джоконд" Казахстана. Идея этой выставки родилась год назад во время визита президента Франции в Казахстан с тем, чтобы познакомить с культурой Казахстана и ее значимостью во всемирной истории. Выставка предлагает иммерсивное путешествие по Казахстану с его пейзажами, его звуками и особенно с его пятью шедеврами, которые иллюстрируют пять этапов этой цивилизации, от античной истории до 18 века", - сказала Янник Линц, директор музея Гиме.

Выставка продлится до 24 марта 2025 года.