В рамках саммита "Центральная Азия – Европейский Союз" в Самарканде, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Президентом Европейского Совета Антониу Коштой. Главы государств обсудили укрепление многопланового сотрудничества, подчеркнув важность динамичного развития партнерства между Казахстаном и ЕС, передаёт BaigeNews.kz.

Европейский Союз является крупнейшим торговым партнером и инвестором Казахстана, с долей ЕС в прямых иностранных инвестициях, превышающей 40%. В 2024 году товарооборот между Казахстаном и ЕС достиг порядка $50 млрд, что составляет 80% от торговли ЕС со странами Центральной Азии.

Президент Токаев и Антониу Кошта обсудили стратегические направления сотрудничества в различных секторах экономики и подчеркнули значимость долгосрочных перспектив партнерства между Казахстаном и ЕС.

Ранее мы писали о том, что Касым-Жомарт Токаев прибыл в Самарканд.