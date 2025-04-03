Токаев и Кошта обсудили развитие сотрудничества Казахстана с ЕС
Казахстан и ЕС укрепляют партнерство.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В рамках саммита "Центральная Азия – Европейский Союз" в Самарканде, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Президентом Европейского Совета Антониу Коштой. Главы государств обсудили укрепление многопланового сотрудничества, подчеркнув важность динамичного развития партнерства между Казахстаном и ЕС, передаёт BaigeNews.kz.
Европейский Союз является крупнейшим торговым партнером и инвестором Казахстана, с долей ЕС в прямых иностранных инвестициях, превышающей 40%. В 2024 году товарооборот между Казахстаном и ЕС достиг порядка $50 млрд, что составляет 80% от торговли ЕС со странами Центральной Азии.
Президент Токаев и Антониу Кошта обсудили стратегические направления сотрудничества в различных секторах экономики и подчеркнули значимость долгосрочных перспектив партнерства между Казахстаном и ЕС.
Ранее мы писали о том, что Касым-Жомарт Токаев прибыл в Самарканд.
Самое читаемое
- Мальчик стал героем Казнета, собрав мусор после празднования Ораза Айта
- 21-летний парень погиб в канаве, пытаясь скрыться от полиции в Петропавловске
- Новый вид мошенничества набирает обороты в Казахстане
- Уголовное дело расследуют против сына Нурлана Нигматулина
- Астанчанка "торговала" проститутками прямо на улице