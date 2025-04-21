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Токаев и Бердымухамедов посетили мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи

Сегодня, 17:36
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akorda.kz Сегодня, 17:36
Сегодня, 17:36
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Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев и Гурбангулы Бердымухамедов посетили одну из величайших духовных и историко-культурных святынь тюркского мира – мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Высокие гости почтили память выдающегося мыслителя, а также ознакомились с реставрационными и научно-исследовательскими работами, которые ведутся в мавзолее.

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