Токаев и Бердымухамедов посетили мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи
Сегодня, 17:36
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Сегодня, 17:36Сегодня, 17:36
96Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев и Гурбангулы Бердымухамедов посетили одну из величайших духовных и историко-культурных святынь тюркского мира – мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Высокие гости почтили память выдающегося мыслителя, а также ознакомились с реставрационными и научно-исследовательскими работами, которые ведутся в мавзолее.
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