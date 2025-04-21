Касым-Жомарт Токаев и Гурбангулы Бердымухамедов посетили одну из величайших духовных и историко-культурных святынь тюркского мира – мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Высокие гости почтили память выдающегося мыслителя, а также ознакомились с реставрационными и научно-исследовательскими работами, которые ведутся в мавзолее.