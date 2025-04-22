Президент Казахстана и Председатель Халк Маслахаты Туркменистана посетили индустриальный парк SPK Turkistan, передаёт BaigeNews.kz.

Здесь реализуются 6 инвестиционных проектов общей стоимостью 36,5 млрд тенге. Налажено производство систем дождевого и капельного орошения, сельскохозяйственных тракторов, школьной, медицинской и офисной мебели, межкомнатных дверей и промышленных холодильников.

В рамках следующего этапа развития парка планируется строительство 112 объектов на площади 70 гектаров, а также запуск 13 новых проектов на сумму 39,7 млрд тенге.

Касым-Жомарт Токаев и Гурбангулы Бердымухамедов ознакомились с выставкой казахстанских производителей, представляющих космическую отрасль, машиностроение, металлургию, строительную индустрию, легкую, пищевую и химическую промышленность.

Высоким гостям показали автомобили, сельскохозяйственную и бытовую технику, медицинское оборудование, промышленные аккумуляторы, мебель, текстиль, одежду и другие товары высокого передела.

Ранее мы сообщали, что Президент Казахстана и Председатель Халк Маслахаты Туркменистана посетили Turkistan visit centre.