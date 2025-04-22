Токаев и Бердымухамедов осмотрели промышленную выставку
Планируется строительство 112 объектов на площади 70 гектаров.
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Президент Казахстана и Председатель Халк Маслахаты Туркменистана посетили индустриальный парк SPK Turkistan, передаёт BaigeNews.kz.
Здесь реализуются 6 инвестиционных проектов общей стоимостью 36,5 млрд тенге. Налажено производство систем дождевого и капельного орошения, сельскохозяйственных тракторов, школьной, медицинской и офисной мебели, межкомнатных дверей и промышленных холодильников.
В рамках следующего этапа развития парка планируется строительство 112 объектов на площади 70 гектаров, а также запуск 13 новых проектов на сумму 39,7 млрд тенге.
Касым-Жомарт Токаев и Гурбангулы Бердымухамедов ознакомились с выставкой казахстанских производителей, представляющих космическую отрасль, машиностроение, металлургию, строительную индустрию, легкую, пищевую и химическую промышленность.
Высоким гостям показали автомобили, сельскохозяйственную и бытовую технику, медицинское оборудование, промышленные аккумуляторы, мебель, текстиль, одежду и другие товары высокого передела.
Ранее мы сообщали, что Президент Казахстана и Председатель Халк Маслахаты Туркменистана посетили Turkistan visit centre.
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