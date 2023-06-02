Токаев: готовы предоставить преференции для разработки более 60 месторождений драгметаллов

Фото: akorda.kz

В выступлении на встрече лидеров "Центральная Азия – Европейский Союз", проходящей в Чолпон-Ате, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также коснулся темы энергетики и редкоземельных металлов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Энергетический сектор традиционно занимает одну из ключевых ниш во взаимодействии Казахстана с Европейским Союзом. Мы ведём целенаправленную работу по диверсификации маршрутов транспортировки энергоресурсов. В настоящее время 80 процентов экспорта казахстанской нефти в Европу осуществляется через Каспийский трубопроводный консорциум. Исходя из общих интересов, рассчитываем на дальнейшую поддержку со стороны ЕС для обеспечения долгосрочных и стабильных поставок через этот стратегически важный нефтепровод", - сказал президент Казахстана.

Он отметил, что в тесном сотрудничестве с азербайджанскими партнёрами мы развиваем Транскаспийский маршрут. Начата прокачка казахстанской нефти по маршруту "Актау – Баку – Тбилиси – Джейхан" объёмом 1,5 миллиона тонн в год.

"В среднесрочной перспективе мы планируем расширить экспорт нефти по направлению "Актау – Батуми", а также увеличить объёмы прокачки через трубопроводы Транскаспийского маршрута", - проинформировал Токаев.

В то же время Казахстан начал осуществлять поставки нефти в Германию через трубопровод "Дружба". С начала года уже реализованы поставки в объёме 90 тысяч тонн. Имеется потенциал по доведению этого показателя до 1,2 миллиона тонн в год с возможностью увеличения в будущем.

Ещё одним приоритетным направлением для Казахстана является развитие газоперерабатывающих мощностей и газотранспортной системы.

"Большое значение для нас имеют строительство второй нитки магистрального газопровода "Бейнеу – Бозой – Шымкент", а также строительство газоперерабатывающего завода на месторождении Кашаган мощностью четыре миллиарда кубометров в год. Рассчитываем на дальнейшую поддержку европейских партнёров в продвижении этих значимых проектов регионального масштаба", - сказал глава государства.

Кроме того, он заявил, что принятая между Казахстаном и ЕС Дорожная карта в области редкоземельных металлов открывает для наших стран большие перспективы.