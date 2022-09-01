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Акорда Сегодня, 11:44
71
Фото: Акорда

Токаев: Государство планирует выделять дифференцированные образовательные гранты

Президент, выступая с Посланием на совместном заседании палат парламента,  сообщил об образовательных грантах, которые в зависимости от результатов ЕНТ будут дифференцированы по размеру – от 30 до 100%.

"По мере повышения качества отечественных вузов будет возрастать и стоимость обучения в них. Поэтому государство планирует выделять образовательные гранты, которые в зависимости от результатов ЕНТ и иных показателей будут дифференцированы по размеру – от 30 до 100%.

Будут предоставляться и льготные кредиты на обучение под 2-3% годовых", - сообщил президент в Послании народу Казахстана.

Глава государства отметил, что указанные меры сделают высшее образование более доступным, а также укрепят в обществе идеологию партнерства и взаимной ответственности.

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#Токаев #послание
Сегодня, 11:44
71
Зарина Козова Журналист

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