Токаев: Государство планирует выделять дифференцированные образовательные гранты

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Президент, выступая с Посланием на совместном заседании палат парламента, сообщил об образовательных грантах, которые в зависимости от результатов ЕНТ будут дифференцированы по размеру – от 30 до 100%.

"По мере повышения качества отечественных вузов будет возрастать и стоимость обучения в них. Поэтому государство планирует выделять образовательные гранты, которые в зависимости от результатов ЕНТ и иных показателей будут дифференцированы по размеру – от 30 до 100%. Будут предоставляться и льготные кредиты на обучение под 2-3% годовых", - сообщил президент в Послании народу Казахстана.

Глава государства отметил, что указанные меры сделают высшее образование более доступным, а также укрепят в обществе идеологию партнерства и взаимной ответственности.