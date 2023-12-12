Токаев: Государство открывает возможности для развития всех видов бизнеса

Глава государства Касым-Жомарт Токаев анонсировал дополнительные меры поддержки бизнеса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Наряду с сохранением действующих стимулов развития бизнеса, будут приняты дополнительные меры поддержки. Уверен, что понятная и предсказуемая налоговая политика придаст мощный импульс экономическому росту", - сказал он.

Президент Казахстана подчеркнул, что государство открывает возможности для развития всех видов бизнеса. Не останутся без внимания ни крупные проекты, ни малые предприятия. Каждый гражданин должен иметь возможность зарабатывать благодаря своим способностям и добросовестному труду. Поэтому мы всегда поддерживаем инициативных и деловых граждан.