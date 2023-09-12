Токаев: Госаппарат не должен видеть в каждом бизнесмене потенциального нарушителя закона

Госаппарат не должен видеть в каждом бизнесмене потенциального нарушителя закона. Такой подход порождает репрессивный по своей сути характер администрирования. Государство обязано помогать предпринимателям. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с представителями бизнеса в Акорде, передаёт BaigeNews.kz.

"Что касается предпринимателей, то они не должны выступать в роли "жалобщиков" и "просителей", а должны стать истинно равноправными партнёрами госаппарата. Слабая защита частного капитала, чрезмерное вмешательство государства в экономику, нерыночное ценообразование и избыточное регулирование – это далеко не полный перечень вопросов, волнующих бизнес. Поток жалоб предпринимателей на суды, правоохранительные, налоговые органы и местные власти не уменьшается. В то же время и со стороны бизнеса нередки факты уклонения от налогов, вывода капиталов, мошенничества при получении господдержки. Распространены случаи ущемления прав трудовых коллективов. Все это приводит к тому, что обе стороны всегда подозревают друг друга в худших намерениях", - сказал глава государства.

По его словам, главный вызов сегодня – обеспечение полного взаимодействия бизнеса и госаппарата.

"Нужно разорвать этот порочный круг. Конечно же, в вопросе выстраивания доверительных отношений государству нужно сделать первый шаг навстречу. Необходимо не на словах, а на деле следовать принципу "презумпции невиновности" бизнеса. Внедрять его на всех уровнях – от сельского акимата до республиканских структур. Большое значение при этом имеет упрощение администрирования, повышение его прозрачности за счёт цифровизации, а также сокращение прямого взаимодействия между чиновником и предпринимателем. Нужно шире применять уведомительный порядок разрешений, оптимизировать отчетность. Поэтому предстоит перенастроить и законодательство, и служебные процессы в госорганах", - заявил президент.