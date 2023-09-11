Токаев: "Горжусь нашими спортсменами-футболистами и молодёжью"
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал победу отечественной сборной по футболу в матче с командой Северной Ирландии, а также поблагодарил волонтёров, которые навели порядок на трибунах после игры, передаёт BaigeNews.kz.
Токаев опубликовал пост на своей странице в Instagram, где высказался о прошедшем матче.
"С удовольствием посетил футбольный матч нашей сборной с сильной командой Северной Ирландии. Игра была интересной и напряженной. Казахские футболисты в упорной игре одержали заслуженную победу со счетом 1:0. Рад за сборную команду Казахстана и многотысячную армию болельщиков", — написал он.
Также президент поблагодарил зрителей матча, волонтёров и активистов, убравших мусор с трибун.
"Особо хотел бы отметить инициативу наших волонтеров из "Астана Жастары" и других организаций, а также отдельных граждан, активистов, которые остались после матча на стадионе и убрали мусор с трибун. Горжусь нашими спортсменами-футболистами и нашей замечательной молодёжью", — отметил Токаев.
10 сентября сборная Казахстана по футболу одержала победу над командой Северной Ирландии со счётом 1:0. Встреча состоялась в Астане в рамках отбора на Евро-2024. Единственный гол в матче забил Максим Самородов.
Поддержать национальную сборную пришёл Касым-Жомарт Токаев. После окончания игры президент поздравил футболистов. Он пожелал национальной сборной новых достижений со словами: "Сейчас вечер радости, но завтра - на тренировку!".
Мачт посетил известный казахстанский боксёр Геннадий Головкин. Он обратился к футболистам и казахстанцам после игры.
Напомним, увидеть захватывающую игру на стадион "Астана Арена" пришли более 28 тысяч человек.
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