В интервью газете "Ana tili" Касым-Жомарт Токаев ответил на вопросы о январских событиях 2022 года. BaigeNews.kz публикует наиболее интересные отрывки из интервью.

Прошло уже три года после январских событий. За это время о них было многое сказано в публичном поле. Вы сами подробно говорили о них, в том числе в прошлогоднем интервью. Понимаю, что раз за разом отвечать на одни и те же острые вопросы непросто. Тем не менее не могу не коснуться данной темы. В обществе бытует мнение, что тайны январских событий до конца не раскрыты. Что Вы можете сказать об этом? Что нужно сделать, чтобы подобная трагедия не повторилась вновь?

– Спустя три года после Қаңтара большинство наших граждан убедились в том, что главной причиной беспрецедентных беспорядков стала очевидная социальная несправедливость, политический застой, а также неуемные амбиции заговорщиков, их безразличие к судьбе народа и государства. Такие ситуации, к сожалению, обычны для мировой истории. И Казахстан здесь не первый и, думаю, не последний.

Вокруг Қаңтара по-прежнему витают домыслы и разные версии произошедшего. Тем более, что некоторые ангажированные лица, вынашивающие определенные политические расчеты, жонглируют фактами, пытаются манипулировать эмоциями граждан.

После решительных мер по наведению порядка и последующей стабилизации ситуации мною было дано поручение уполномоченным органам начать объективное расследование всех обстоятельств январских событий. Следствие прошло в открытом режиме, преступники привлечены к ответственности. В Парламенте состоялись специальные слушания. Это беспрецедентный случай в нашей истории.

Первые парламентские слушания были проведены спустя три месяца после январских событий, вторые – через год. На слушаниях выступили не только представители госорганов, но и правозащитники. Открыто высказывались разные мнения, задавались неудобные вопросы. И все это – в прямом эфире, процесс широко освещался в отечественных и зарубежных СМИ. Власть сознательно пошла на такой шаг, поскольку сама заинтересована в том, чтобы в обществе не осталось никаких вопросов.

Говоря о январских событиях, надо иметь перед глазами картину тех дней: разбитые машины, разграбленные магазины, захваченные государственные здания, избиения военнослужащих, кража оружия, насилие над женщинами. Нельзя позволять безответственным политиканам распространять недостоверную, лживую информацию, чтобы предать забвению нависшую тогда над нашей государственностью реальную опасность. К счастью, большинство наших граждан отделяют зерна от плевел. Такие трезво мыслящие, рассудительные люди являются ядром и опорой нашего государства.

Одно ясно: не будь тогда решительных действий в отношении зачинщиков погромов и организаторов переворота, Казахстан сейчас был бы совершенно другим государством, с гораздо меньшей самостоятельностью и ограниченным суверенитетом.

Благодаря единству нашего народа мы смогли пройти через это тяжелейшее испытание. Безусловно, Қаңтар научил всех нас многому. Первое, власть в стране должна быть консолидированной, никакого двоевластия. Второе, Глава государства – это нанятый на определенный срок государственный менеджер, а не "тень Всевышнего". Третье, нужен тщательный отбор кандидатов на высокие государственные должности, включая руководителей силовых органов, они должны быть преданы Родине, Республике Казахстан. И самое главное – нужно повсеместно внедрять принципы справедливости, как зеницу ока беречь единство народа на основе концепции "Закон и Порядок". Те, кто против данной концепции, выступают за анархию в обществе во имя "демократических ценностей", по сути, хотят подорвать казахскую государственность. С этим мириться нельзя. Самая высокая степень демократии – это торжество закона. К этой цели пролегает тернистый путь.

Полный текст интервью можно почитать здесь.