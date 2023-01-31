Токаев: Газификация Астаны идёт со скрипом

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Касым-Жомарт Токаев поручил довести газ до жилых массивов столицы, а также урегулировать цены на подключение газа для казахстанцев, передаёт BaigeNews.kz о ссылкой на телеграм-канал Aqorda.

"Со скрипом идёт и газификация города, на которую из бюджета выделены большие средства. В 2019 году был завершен первый этап магистрального газопровода "Сарыарка". Задача акимата - довести газ до жилых массивов, где проживает более 300 тысяч человек. Сейчас организованное газоснабжение имеют только восемь тысяч абонентов. Из-за низких темпов газификации ухудшается экология - в морозные дни дым от печного отопления формирует над городом густой смог", - сообщил президент нашей страны на совещании по развитию столицы.

Он напомнил, что ранее неоднократно давал поручение завершить газификацию столицы.

"Но сроки его исполнения постоянно переносятся. Такое положение дел нужно срочно менять. Правительству и акимату необходимо активизировать работу по газификации и завершить ее в установленные сроки. При этом правительству совместно с фондом "Самрук-Казына" нужно решить вопрос обеспечения столицы необходимыми объемами газа", - добавил он.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, само подключение газа для наших граждан обходится недёшево - до двух миллионов тенге. Такая ситуация сложилась во всех регионах.

"Поручаю Агентству по защите и развитию конкуренции совместно с правительством внести конкретные предложения по обеспечению прозрачного и понятного ценообразования на подключение газа для населения", - сказал Президент.

Кроме того, он назвал обеспечение стабильного электроснабжения еще одной крайне важной задачей для Астаны. Акимату, по мнению Токаева, нужно ускорить строительство подстанций общей мощностью 700 мегаватт.