Токаев единственный лидер, пообещавший россиянам укрытие - политолог Дубнов

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Токаев зажигает в Туркестане. Именно так о выступлении Президента Казахстана на встрече с общественностью высказался политолог Аркадий Дубнов, передаёт BaigeNews.kz.

"…пост президента не должен занимать один человек в течение длительного срока. Будь то в мире или в нашей стране, если лишь один человек долгие годы занимает высшую должность, такая ситуация не делает чести ни этой стране, ни ее руководителю…". И ведь не придёт в голову поначалу, что эти слова принадлежат президенту постсоветской страны в Центральной Азии… И тем не менее это так, сегодня их произнёс президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая в Туркестане. Там, в городе, которому скоро предоставят статус духовно-исторического центра Казахстана, Токаев начал свою предвыборную кампанию, 20 ноября - досрочные президентские выборы. Нынешний президент - главный претендент, и, разумеется, никто не сомневается в его победе. Токаеву 68 лет, и он идёт на один семилетний срок согласно изменённому на днях законодательству, обещая провести политическую и экономическую модернизацию страны", - написал Дубнов на своей странице в Facebook.

По его словам, задача выглядит амбициозной до чрезвычайности, решение - рискованным.

"Предстоит совладать с наследием назарбаевской эпохи, 30-ю годами авторитаризма, который многие, и я в том числе, называли просвещенным, но в конце обернувшегося банальной непотией, алчностью широко разросшейся правящей Семьи. Не случайно одной из главных поправок в конституцию стала новелла, утверждавшая, что недра, земля Казахстана принадлежат его народу, а не государству, как это было раньше. Разница принципиальная, государство при Назарбаеве это по сути и была Семья…", - заявил политолог.

По мнению эксперта, Токаев идёт на досрочные выборы, понимая, что через два года, будь они проведены в срок, его шансы совладать с попыткой реванша со стороны консолидированных "семейных" могут оказаться значительно меньше.

"Его готовность ограничиться одним президентским сроком, что он надеется сделать нормой для следующих президентов, должна служить подтверждением отказа от стремления узурпировать власть. В Казахстане, похоже, не все готовы в это поверить, уж больно претит это обыденному сознанию, опыту и истории. Однако Токаев настаивает на необходимости поломать дурную традицию властного своеволия, подчеркивая в Туркестане, что правила об избрании президента на один срок не было "ни в одной стране нашего региона". Он предельно деликатен, поскольку это впрямую относится ко всей Евразии, включая Россию", - написал Дубнов.

Эксперт утверждает, что второй президент Казахстана призывает соотечественников гордиться вызовом, брошенным большей части постимперского пространства бывшего Союза. Однако Токаев, по словам Дубнова, вовсе не уверен, что этот вызов уже сегодня с восторгом приветствуется правящими элитами соседних стран…

"В Туркестане Токаев старался говорить о главном, не обходя острых углов. "В непосредственной близости от нас идет масштабная война. Помня об этом, мы должны в первую очередь думать о безопасности нашей страны… Для нас важнее всего территориальная целостность и благополучие нашего народа. Поэтому мы должны проявлять рассудительность и терпение, нельзя идти на поводу у провокаторов". Нужно ли обращать внимание на то, что казахстанский президент отказывается от навязанного российским официозом понятия "специальной военной операции"… Нужно ли напоминать, что беспокоясь о территориальной целостности Казахстана, Токаев имеет имеет в виду его северные области, претензии на которые не устают демонстрировать отдельные российские политики…

И вот что ещё кажется важным в его туркестанском спиче, - явленное им от имени своего государства сочувствие к, скажем так, иностранцам, оказавшимся в "безвыходной ситуации(!)". "В последние дни к нам приезжает много людей из России. Большинство из них вынуждены уезжать из-за сложившейся безвыходной ситуации. Мы должны проявить заботу о них и обеспечить им безопасность. Это политический и гуманитарный вопрос. Я поручил правительству принять необходимые меры", - заявил Токаев. В Казахстане, заметил он, нет ни кризиса, ни паники, при этом "приезжим из-за рубежа будет оказываться помощь, но они не получат никаких преференций", - подчеркнул казахстанский президент.