Токаев: диалог "ШОС плюс" - это возможность определить вектор дальнейшего взаимовыгодного партнерства
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Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с приветственным словом на встрече "ШОС плюс", передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Наша встреча имеет поистине историческое значение: мы дали старт новой шанхайской десятке и впервые собрались в рамках формата "ШОС плюс". Уверен, сегодняшний саммит станет яркой страницей в летописи нашей организации", - сказал Токаев.
Президент отметил, что диалог "ШОС плюс" - это прекрасная возможность определить вектор дальнейшего взаимовыгодного партнерства, а также сверить часы по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки.
"Сегодня мир сталкивается с серьезными вызовами, обусловленными беспрецедентными геополитическими противоречиями и нарастающим конфликтным потенциалом. Под угрозой находится архитектура международной безопасности, что может привести к тяжелейшим последствиям для всего человечества. В такой судьбоносный период на нас возложена огромная ответственность за укрепление мира, стабильности, безопасности путем коллективных усилий на региональном и глобальном уровнях", - сказал Токаев.