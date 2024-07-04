Токаев: диалог "ШОС плюс" - это возможность определить вектор дальнейшего взаимовыгодного партнерства

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с приветственным словом на встрече "ШОС плюс", передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Наша встреча имеет поистине историческое значение: мы дали старт новой шанхайской десятке и впервые собрались в рамках формата "ШОС плюс". Уверен, сегодняшний саммит станет яркой страницей в летописи нашей организации", - сказал Токаев.

Президент отметил, что диалог "ШОС плюс" - это прекрасная возможность определить вектор дальнейшего взаимовыгодного партнерства, а также сверить часы по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки.