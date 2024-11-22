Токаев дал ряд поручений в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины
В Акорде заявили, что положение дел в стране находится на личном контроле у президента.
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины, передаёт BaigeNews.kz.
Он поручил премьер-министру, руководителю администрации президента, руководителям всех силовых ведомств и акимам принять срочные меры по обеспечению безопасности основных военных и гражданских объектов.
"Председатели палат парламента Казахстана поставлены в известность о принимаемых мерах. Положение дел в стране находится на личном контроле у президента. Для нашего государства главная стратегическая цель – сохранение стабильности, спокойствия, законности и порядка. Казахстан неоднократно выступал за решение вопроса о прекращении военных действий между двумя славянскими народами путем переговоров", – сообщил советник – пресс-секретарь президента РК Берик Уали.
Сообщалось, что Россия провела испытание ракетной системы средней дальности на территории Украины. Как заявил президент страны Владимир Путин, это было сделано в ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия на территории РФ.
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