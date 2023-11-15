Токаев дал ряд поручений министру энергетики

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра энергетики Алмасадама Саткалиева и поручил держать на особом контроле вопросы прохождения отопительного сезона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Алмасадам Саткалиев проинформировал об основных вопросах развития энергетической отрасли и показателях топливно-энергетического комплекса страны за 10 месяцев 2023 года, а также о реализации крупных нефтегазовых и энергетических проектов.

"За указанный период добыча нефти в Казахстане составила 74,8 млн тонн, производство нефтепродуктов – 11,2 млн тонн, добыча газа – 48,7 млрд кубометров, производство электроэнергии – 93,5 млрд кВт ч, добыча урана – 15,35 тыс. тонн", - сообщил Алмасадам Саткалиев.

Глава ведомства также доложил о реализуемых мерах по развитию национальной электрической сети, новом механизме реализации электроэнергии, введенном с июня 2023 года.

Саткалиев представил информацию о введенном дополнительном контроле за прохождением зимнего отопительного сезона.

В частности, по данным министра, для обеспечения энергетических объектов подготовлено 5,5 млн тонн угля и 100 тыс. тонн мазута.

Президент поручил держать на особом контроле вопросы прохождения отопительного сезона и реализации проектов по модернизации энергетической инфраструктуры, а также принять меры по обеспечению бесперебойных поставок ГСМ и сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок.