Токаев дал поручения по благоустройству и озеленению территорий в регионах

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил акимам областей и городов, не затронутых паводками, начать кампанию по очистке улиц, озеленению и облагораживанию территорий населенных пунктов. Также поручено привести в порядок дороги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Касым-Жомарт Токаев отметил важность привлечения к этой работе на регулярной основе жителей и волонтеров. По его словам, деятельность акимов будет оцениваться и по внешнему виду населенных пунктов и общественных пространств", - говорится в сообщении.

В целом, руководители регионов должны заняться внедрением культуры поддержания городов в достойном и привлекательном состоянии.