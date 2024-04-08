Токаев дал поручения по благоустройству и озеленению территорий в регионах
Сегодня, 12:09
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Сегодня, 12:09Сегодня, 12:09
39Фото: baigenews.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил акимам областей и городов, не затронутых паводками, начать кампанию по очистке улиц, озеленению и облагораживанию территорий населенных пунктов. Также поручено привести в порядок дороги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Касым-Жомарт Токаев отметил важность привлечения к этой работе на регулярной основе жителей и волонтеров. По его словам, деятельность акимов будет оцениваться и по внешнему виду населенных пунктов и общественных пространств", - говорится в сообщении.
В целом, руководители регионов должны заняться внедрением культуры поддержания городов в достойном и привлекательном состоянии.