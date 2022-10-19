Токаев дал поручения по утверждению концепции генерального плана развития G4 City

Фото: t.me/bort_01

В ходе рабочей поездки в Алматинскую область Касым-Жомарт Токаев ознакомился с проектом G4 City, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал БОРТ №1.

В рамках данного проекта вдоль автомагистрали Алматы — Қонаев будут построены четыре современных тематических района: Gate District, Golden District, Growing District и Green District.

Каждый район будет иметь свою специализацию. Кластер Gate District станет деловым и финансовым центром, Golden District — образовательным и медицинским хабом. В Growing District разместится торгово-логистическая и инновационно-индустриальная зона. В будущем центре культуры и досуга Green District предусмотрено строительство курортного комплекса, объектов индустрии гемблинга и тематических парков.

В перспективе G4City будет развиваться как интегрированный город, в котором будут проживать до 2,2 миллиона человек. С целью привлечения зарубежных инвесторов планируется создание особых экономических зон и строительство в городе нового международного аэропорта.