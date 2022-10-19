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  • Токаев дал поручения по утверждению концепции генерального плана развития G4 City
t.me/bort_01 Сегодня, 15:19
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Фото: t.me/bort_01

Токаев дал поручения по утверждению концепции генерального плана развития G4 City

В ходе рабочей поездки в Алматинскую область Касым-Жомарт Токаев ознакомился с проектом G4 City, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал БОРТ №1. 

В рамках данного проекта вдоль автомагистрали Алматы — Қонаев будут построены четыре современных тематических района: Gate District, Golden District, Growing District и Green District.

Каждый район будет иметь свою специализацию. Кластер Gate District станет деловым и финансовым центром, Golden District — образовательным и медицинским хабом. В Growing District разместится торгово-логистическая и инновационно-индустриальная зона. В будущем центре культуры и досуга Green District предусмотрено строительство курортного комплекса, объектов индустрии гемблинга и тематических парков.

В перспективе G4City будет развиваться как интегрированный город, в котором будут проживать до 2,2 миллиона человек. С целью привлечения зарубежных инвесторов планируется создание особых экономических зон и строительство в городе нового международного аэропорта.

"Глава государства напомнил о том, что этот проект уже давно обсуждается, и уточнил у инвесторов сроки его реализации. Президент полагает, что в рамках G4 City следует рассмотреть вопрос обеспечения населения доступным жильём. Он также призвал уделить больше внимания социальной направленности проекта. Касым-Жомарт Токаев дал акиму Алматинской области Марату Султангазиеву и министру финансов Ерулану Жамаубаеву поручения, касающиеся утверждения концепции генерального плана развития G4 City", - говорится в сообщении.

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#Президент Казахстана #визит #Алматинская область #развитие региона
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:19
41
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