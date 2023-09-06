Токаев дал поручения новому министру экологии и природных ресурсов
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра экологии и природных ресурсов Ерлана Нысанбаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений по реализации нового экологического законодательства и сохранению природных ресурсов.
"Также глава государства поручил взять на особый контроль реализацию Плана по снижению выбросов крупными предприятиями, а также внедрение автоматизированных систем мониторинга выбросов на этих объектах", - говорится в сообщении.
Президент подчеркнул необходимость принятия системных мер по улучшению материально-технической базы подведомственных министерству организаций и скорейшему внедрению систем раннего обнаружения очагов лесных пожаров в национальных парках, а также по повышению квалификации работников лесных хозяйств.
Токаев обратил внимание на важность реализации масштабной программы по посадке деревьев и выработки комплексных подходов к решению проблемы стихийных свалок.
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