Токаев дал поручения новому министру экологии и природных ресурсов

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра экологии и природных ресурсов Ерлана Нысанбаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений по реализации нового экологического законодательства и сохранению природных ресурсов.

"Также глава государства поручил взять на особый контроль реализацию Плана по снижению выбросов крупными предприятиями, а также внедрение автоматизированных систем мониторинга выбросов на этих объектах", - говорится в сообщении.

Президент подчеркнул необходимость принятия системных мер по улучшению материально-технической базы подведомственных министерству организаций и скорейшему внедрению систем раннего обнаружения очагов лесных пожаров в национальных парках, а также по повышению квалификации работников лесных хозяйств.

Токаев обратил внимание на важность реализации масштабной программы по посадке деревьев и выработки комплексных подходов к решению проблемы стихийных свалок.