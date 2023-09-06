  • 6 Сентября, 13:32
  • BAIGENEWS
У 1,8 млн казахстанцев повысятся заработные платы
В Казахстане выросли цены на авиабилеты
Российские эксперты обсудили Послание Президента народу Казахстан
Стамбул затопило после сильного ливня
В Уральске осужден экс-глава филиала Наццентра качества дорожных активов
В ЗКО мужчина выстрелил из ружья и ранил женщину и ребёнка
Президент посетил республиканскую базу олимпийской подготовки в Алматинской области
Студент из Анголы поговорил с Токаевым на казахском языке
Родители не разрешают детям ходить в школу в Туркестанской области
Токаеву показали передовые технологии в выращивании томатов в Алматинской области
Супружескую пару убили в Актобе
Сибирская язва в Акмолинской области: в больнице уже 14 человек
Сирены завоют 6 сентября в Астане
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

Токаев дал поручения новому министру экологии и природных ресурсов

Сегодня, 11:57
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
akorda.kz Сегодня, 11:57
Сегодня, 11:57
160
Фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра экологии и природных ресурсов Ерлана Нысанбаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений по реализации нового экологического законодательства и сохранению природных ресурсов.

"Также глава государства поручил взять на особый контроль реализацию Плана по снижению выбросов крупными предприятиями, а также внедрение автоматизированных систем мониторинга выбросов на этих объектах", - говорится в сообщении.

Президент подчеркнул необходимость принятия системных мер по улучшению материально-технической базы подведомственных министерству организаций и скорейшему внедрению систем раннего обнаружения очагов лесных пожаров в национальных парках, а также по повышению квалификации работников лесных хозяйств.

Токаев обратил внимание на важность реализации масштабной программы по посадке деревьев и выработки комплексных подходов к решению проблемы стихийных свалок.

Самое читаемое

Наверх