Инвестиции и поддержка МСБ: Токаев дал поручения акиму Шымкента
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял акима Шымкента Габита Сыздыкбекова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Президенту был представлен отчет о социально-экономическом развитии Шымкента за 2023 год.
"По итогам прошлого года объем инвестиций в основной капитал вырос на 26% и составил 724,3 млрд тенге. Произведено промышленной продукции на сумму 1 млрд 51 млн тенге. Динамично развивается строительная отрасль, в эксплуатацию введено более 1 млн кв. м. жилья.
Для развития предпринимательства поддержано 3498 проектов на общую сумму 19,8 млрд тенге", - сообщил Габит Сыздыкбеков.
Аким добавил, что в городе ведутся работы по строительству нового терминала аэропорта и реконструкции железнодорожного вокзала.
"В рамках нацпроекта "Комфортная школа" начато строительство 18 образовательных учреждений на 28 тысяч мест.
На сегодняшний день отремонтировано 233 км дорог и введена в эксплуатацию крупная дорожная развязка. В текущем году на улицах города планируется установить 3000 камер видеонаблюдения и наладить освещение около 1000 улиц", - отметил он.
По его словам, за последние годы в Шымкенте количество преступлений сократилось на 33%.
Касым-Жомарт Токаев дал конкретные поручения по дальнейшей диверсификации экономики города, привлечению дополнительных инвестиций, а также усилению мер поддержки малого и среднего бизнеса.
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