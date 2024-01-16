Инвестиции и поддержка МСБ: Токаев дал поручения акиму Шымкента

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял акима Шымкента Габита Сыздыкбекова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Президенту был представлен отчет о социально-экономическом развитии Шымкента за 2023 год.

"По итогам прошлого года объем инвестиций в основной капитал вырос на 26% и составил 724,3 млрд тенге. Произведено промышленной продукции на сумму 1 млрд 51 млн тенге. Динамично развивается строительная отрасль, в эксплуатацию введено более 1 млн кв. м. жилья. Для развития предпринимательства поддержано 3498 проектов на общую сумму 19,8 млрд тенге", - сообщил Габит Сыздыкбеков.

Аким добавил, что в городе ведутся работы по строительству нового терминала аэропорта и реконструкции железнодорожного вокзала.

"В рамках нацпроекта "Комфортная школа" начато строительство 18 образовательных учреждений на 28 тысяч мест. На сегодняшний день отремонтировано 233 км дорог и введена в эксплуатацию крупная дорожная развязка. В текущем году на улицах города планируется установить 3000 камер видеонаблюдения и наладить освещение около 1000 улиц", - отметил он.

По его словам, за последние годы в Шымкенте количество преступлений сократилось на 33%.

Касым-Жомарт Токаев дал конкретные поручения по дальнейшей диверсификации экономики города, привлечению дополнительных инвестиций, а также усилению мер поддержки малого и среднего бизнеса.