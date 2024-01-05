Токаев дал оценку работе Мажилиса Парламента РК

Глава государства принял Председателя Мажилиса Ерлана Кошанова. Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о законотворческой деятельности Мажилиса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"С начала сессии принято и направлено в Сенат 35 законов. Среди них документы, регулирующие реализацию программы "Нацфонд – детям", а также вопросы недропользования, ведения бизнеса, наставничества и безопасности детей, обеспечения специальной выплаты работникам с вредными условиями труда", - сказал Ерлан Кошанов.

В настоящее время на рассмотрении депутатов находятся 69 законопроектов, из которых почти треть инициирована мажилисменами.

"Ведется работа над Бюджетным кодексом, законопроектами по снижению закредитованности населения, жилищной политике, государственным закупкам, науке и технологической политике, защите прав потребителей, теплоэнергетике, масс-медиа, противодействию торговле людьми и другими", - добавил Председатель Мажилиса.

Мажилисом проведены парламентские слушания по повышению финансовой грамотности населения, правительственные часы по состоянию системы медицинского страхования, противодействию наркопреступности, развитию торговой политики.

Глава государства положительно оценил итоги работы Мажилиса в 2023 году. По его словам, принятые законы оказывают прямое влияние на повышение качества жизни граждан. Президент также подчеркнул необходимость принятия законов, нацеленных на реализацию основных мер курса на социально-экономические преобразования в стране.