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Токаев дал оценку прошедшему в Астане юбилейному саммиту Организации тюркских государств

Вчера, 21:42
АВТОР
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akorda.kz Вчера, 21:42
Вчера, 21:42
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Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал оценку прошедшему в Астане юбилейному саммиту Организации тюркских государств, передаёт BaigeNews.kz.

"X саммит Организации тюркских государств прошёл на высоком уровне. Это была встреча, которая придала мощный толчок сотрудничеству братских стран", - написал глава государства в Instagram.

 
 
 
 
 
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Публикация от QASYM-JOMART TOQAYEV (@tokayev_online)

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