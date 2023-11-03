Токаев дал оценку прошедшему в Астане юбилейному саммиту Организации тюркских государств
Вчера, 21:42
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Вчера, 21:42Вчера, 21:42
310Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал оценку прошедшему в Астане юбилейному саммиту Организации тюркских государств, передаёт BaigeNews.kz.
"X саммит Организации тюркских государств прошёл на высоком уровне. Это была встреча, которая придала мощный толчок сотрудничеству братских стран", - написал глава государства в Instagram.
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