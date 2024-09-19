Токаев дал главе МВД поручения по повышению уровня общественной безопасности в стране

Президент Казахстана принял министра внутренних дел Ержана Саденова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава МВД проинформировал о криминогенной обстановке в стране. С начала года в Казахстане отмечается снижение преступности. В частности, количество уголовных правонарушений уменьшилось на четыре тысячи, в том числе преступлений – на семь тысяч; наблюдается сокращение числа правонарушений, совершенных в общественных местах и несовершеннолетними. Наряду с этим улучшилась раскрываемость по всем категориям преступлений.

Саденов ознакомил президента с ходом исполнения его поручений по противодействию организованной, кибер- и наркопреступности, обеспечению дорожной безопасности и совершенствованию кадрового потенциала. Сообщил о реализации принципа "Закон и Порядок", мерах по обеспечению "нулевой терпимости" к правонарушениям и их профилактике. За истекший период пресечено на 45% больше административных правонарушений, в том числе на 30% – случаев мелкого хулиганства, на 47% нарушений правил дорожного движения, за которые в два раза больше лиц лишены водительских прав.

Министр представил информацию об обеспечении режима содержания в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по дальнейшему повышению уровня правопорядка и общественной безопасности в стране.