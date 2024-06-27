Токаев: человек труда – это богатство страны

Президент Касым-Жомарт Токаев в своей поздравительной речи по случаю Дня работников Средств массовой информации отметил, что в стране необходимо формировать культ подлинного профессионализма. И журналисты не исключение, передаёт корреспондент BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Для многих из вас журналистика – не просто профессия, а призвание. Настоящие журналисты далеки от праздного любопытства, пустословия и самолюбования в социальных сетях. Они всегда находятся в гуще событий и делают высококачественные материалы, в которых поднимают актуальные для граждан вопросы. Именно такая активная и созидательная деятельность соответствует высоким стандартам ответственной журналистики и способствует прогрессу нашей страны", - сказал глава государства.

Он отметил, что началась эра новых медиа, а средства массовой информации эффективно используют технологии искусственного интеллекта.