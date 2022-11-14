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Токаев: Будущее нашей страны – в руках молодёжи
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с активистами движения "Жаңа Адамдар", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Глава государства приветствовал инициативу о создании молодежного движения "Жаңа Адамдар" и отметил, что всегда будет поддерживать активных молодых казахстанцев.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что идет глубокая модернизация государства, осуществляются реформы по строительству Справедливого Казахстана.
"Важно, чтобы граждане Казахстана, особенно молодёжь, следовали принципу трудолюбия. Сейчас время иное, время больших решений, время прорывов. А кто, если не молодёжь, этим будет заниматься. Сейчас принято ссылаться на опыт и жизненную практику Илона Маска. Да, действительно, он вместе со своей семьёй приехал из глубокой провинции в Соединённые Штаты Америки и за счёт своей креативности, смелости, неординарности сумел сделать то, что сейчас называют "феноменом Илона Маска". Таких примеров очень много. Недавно я встречался в Нью-Йорке с нашими молодыми людьми, которые окончили американские вузы, устроились на работу в американские компании. Я им сказал: Мы рассматриваем вас как граждан Казахстана. Вы казахи. Где бы вы ни работали, будь это Нью-Йорк или европейские страны, государства развивающегося мира, вы все равно остаетесь казахами", – отметил Глава государства.
Президент призвал представителей молодёжи вместе строить толерантное и передовое общество. По его мнению, молодым казахстанцам необходимо постоянно совершенствоваться, всесторонне развиваться, работать над собой и изучать языки.
Глава государства также затронул тему ответственности. По его словам, только ответственные граждане могут отвечать за свое государство в полной мере.
"В своё время Абай ввёл очень глубокое понятие "совершенный человек". Абай опередил своё время, он говорил о совершенном человеке с точки зрения знаний, понимания, потребностей общества. Это то, что сейчас по-английски называют "a person of integrity" – человек, интегрированный во всех своих проявлениях и знаниях. Поэтому каждый из нас должен стремиться стать "совершенным человеком", ответственным гражданином. Действительно, мы должны стремиться к тому, чтобы в нашем обществе были и порядок, и культ верховенства закона. Моя задача состоит в том, чтобы законы в нашей стране были справедливыми, чтобы люди верили в закон. И на основе реализации этого закона мы будем требовать, чтобы в нашем обществе был порядок", - заявил Президент.
Касым-Жомарт Токаев считает, что молодёжи следует активно участвовать в общественной жизни страны, отстаивать свои позиции, предлагать идеи и помогать их реализовывать.
"Через активную гражданскую деятельность вы можете, во-первых, принести пользу государству, во-вторых, проявить себя. Как бы то ни было, мы движемся в сторону открытого общества, где будут выщелачиваться, если так можно выразиться, кадры и, следовательно, проявляться абсолютно способные люди, со временем могущие взять на себя ответственность за управление государством. Я думаю, что среди вас обязательно находятся люди, которые со временем могут стать и депутатами, и министрами, а может даже президентом нашего государства", – подчеркнул Глава государства.
В завершение своего выступления Глава государства пожелал успехов молодежной организации "Жаңа адамдар".
"Я верю в молодёжь", – сказал в свое время наш известный поэт Магжан Жумабаев. Я на самом деле верю в нашу молодёжь. Поддерживаю всех. Действительно, нашей стране нужны такие молодые люди, как вы, которые активны, образованы, открыты и сообразительны. Будущее нашей страны – в руках молодежи", – сказал Касым-Жомарт Токаев.
В ходе мероприятия также выступили лидеры и активисты движения Асель Баденова, Аруна Рыскулова, Елдана Каденова, Ризабек Рашит, Куннур Болатбек и Дильназ Капезова.
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