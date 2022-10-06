Токаев: Борьба с коррупцией - моя стратегическая цель

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Одной из причин, препятствующих развитию страны, является коррупция, считает Касым-Жомарт Токаев. Он выступил на форуме Народной коалиции в его поддержку, передаёт BaigeNews.kz.

"Борьба с коррупцией – общая задача для всех нас. В этом направлении за последние три года сделано немало. Например, было запрещено условно-досрочное освобождение осужденных за такое преступление. Отныне возвращённые с них средства пойдут на строительство школ. Чтобы борьба с коррупцией была эффективной, в систему государственных закупок внесён ряд изменений. Также повысилась ответственность руководителей компетентных органов. Словом, борьба с коррупцией никогда не прекращается, а продолжается. Только тогда мы построим чистое от этой эпидемии общество. Это моя стратегическая цель", - сказал президент.

В Астане на внеочередном XXIV Съезде партии AMANAT 1200 делегатов единогласно проголосовали за выдвижение Касым-Жомарт Токаева кандидатом в президенты Казахстана.