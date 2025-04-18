Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания в Мангистауской области затронул вопросы, связанные с социальной сферой, здравоохранением и безопасностью детей. Он отметил, что несмотря на отдельные позитивные сдвиги, в регионе сохраняется ряд серьезных проблем, требующих немедленного решения, передаёт BaigeNews.kz.

"Казахстан – социальное государство. Мы выполняем все социальные обязательства и оказываем помощь тем, кто в ней нуждается. Это наша принципиальная позиция. В мире подобная практика встречается редко", — подчеркнул глава государства.

В то же время он обратил внимание на случаи злоупотребления системой соцподдержки.

"Некоторые граждане прибегают к уловкам ради получения льгот и пособий. По сути, это социальное мошенничество, которое наносит ущерб и государству, и обществу", — заявил Президент.

Особое беспокойство у главы государства вызвали случаи массового отравления детей в школах области. Только в прошлом году пострадали свыше 400 детей, а в этом году — уже 42.

"Это абсолютно недопустимо. Поручаю Правительству и профильным органам взять на особый контроль вопрос безопасности питания в образовательных учреждениях. Акимат обязан исключить подобные случаи", — заявил Токаев.

Он также отметил проблемы в здравоохранении: сохраняется высокий уровень младенческой смертности, особенно по сравнению со средними показателями по стране. Несмотря на снижение смертности от онкологических заболеваний, остается высокий процент запущенных случаев.

Кроме того, глава государства поддержал инициативу по проведению геологоразведочных работ в регионе с целью выявления месторождений редкоземельных металлов. Он подчеркнул важность выполнения всех поручений в срок и пообещал лично контролировать реализацию намеченных задач.

"Будущее страны — только в наших руках. Никто за нас не сделает нашу работу. Это напрямую относится к Мангистауской области", — заключил Президент.

Ранее президент поручил срочно решить проблему дефицита воды в Мангистау.