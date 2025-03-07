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Президент: Благополучие матери и ребенка – залог благополучия государства

Сегодня, 12:18
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Президент: Благополучие матери и ребенка – залог благополучия государства Сегодня, 12:18
Сегодня, 12:18
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Касым Жомарт Токаев, выступая на торжественном собрании, посвященном Международному женскому дню отметил, что женщинам отведена особая миссия, передаёт BaigeNews.kz

"Вы, дорогие женщины, наполняете мир красотой и гармонией, создаете тепло и уют в доме. Вам отведена особая миссия в воспитании подрастающего поколения, продвижении семейных ценностей.

Вы добросовестно трудитесь на всех участках, своей упорной и эффективной работой укрепляете потенциал и авторитет нашего государства.

Счастливое детство возможно только в обществе, где женщины окружены вниманием и заботой. Благополучие матери и ребенка – залог благополучия государства. Поэтому народ, устремленный в будущее, должен создавать все условия для улучшения положения женщин", - сказал он.

Президент подчекнул, что государство оказывает женщинам всестороннюю поддержку и защиту.

"Государство уделяет особое внимание защите и всесторонней поддержке женщин. В этом направлении ведется большая работа. По моему поручению были предприняты важные шаги, направленные на укрепление института семьи. По всей стране открываются центры поддержки семей, оказавшихся в трудной ситуации.

Сформировалась национальная модель поддержки многодетных матерей. Благодаря этим мерам с каждым годом растет число многодетных семей"", - добавил он.

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