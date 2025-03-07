Касым Жомарт Токаев, выступая на торжественном собрании, посвященном Международному женскому дню отметил, что женщинам отведена особая миссия, передаёт BaigeNews.kz

"Вы, дорогие женщины, наполняете мир красотой и гармонией, создаете тепло и уют в доме. Вам отведена особая миссия в воспитании подрастающего поколения, продвижении семейных ценностей.



Вы добросовестно трудитесь на всех участках, своей упорной и эффективной работой укрепляете потенциал и авторитет нашего государства.



Счастливое детство возможно только в обществе, где женщины окружены вниманием и заботой. Благополучие матери и ребенка – залог благополучия государства. Поэтому народ, устремленный в будущее, должен создавать все условия для улучшения положения женщин", - сказал он.