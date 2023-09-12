Токаев бизнесменам: Покажите, что вы готовы вкладывать средства в развитие страны

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил крупным бизнесменам вкладывать деньги в развитие страны и таким образом доказать законность происхождения финансов, передаёт BaigeNews.kz.

"Важно соблюсти баланс интересов государства и бизнеса при возврате активов. Знаю, что данный вопрос один из наиболее остро обсуждаемых среди предпринимателей. Давайте поговорим о нём отдельно. Недавно был принят закон о возврате активов, который нацелен на консолидацию мер по возврату активов и, по сути, является актом общественного согласия. В конечном счете, это должно оздоровить нашу экономику и предотвратить социальное расслоение и разобщение.

Добросовестному бизнесу, иностранным и казахстанским инвесторам опасаться нечего. В своем Послании я отмечал, что нам нужны кластеры высокого передела. Так называемые флагманы нашей экономики способны стать движущей силой индустриализации, потянуть за собой новую волну промышленного предпринимательства.

Мною поставлена задача реализовать не менее 15 крупных проектов в металлургии, химии, машиностроении и других отраслях. Это задача как государства, так и бизнеса. Возможности бюджета ограничены, да и менеджер из государства – не всегда хороший.

Поэтому хочу обратиться к состоявшимся крупным бизнесменам нашей страны. У вас есть финансы, опыт, налаженные связи на мировых рынках. Поэтому вы в состоянии проработать реализацию подобных проектов. Покажите, что вы готовы вкладывать средства в развитие страны", - сказал глава государства на встрече с предпринимателями в Акорде.

Он заверил, что честный и патриотично настроенный бизнес всегда будет в почёте и под защитой государства.