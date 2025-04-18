Президент Касым-Жомарт Токаев назвал туризм вторым по значимости сектором экономики Мангистауской области после нефтегазовой отрасли. Он подчеркнул, что регион обладает уникальным потенциалом и призвал Правительство и акимат к активной реализации проектов в этой сфере, передаёт BaigeNews.kz.

По данным, в 2024 году Мангистаускую область посетили 43 тысячи иностранных и около 460 тысяч внутренних туристов. За последние три года туристический поток вырос в полтора раза. В летний сезон гостиницы региона заполняются на 90%. Наибольшей популярностью у путешественников пользуются сакральные и природные объекты: подземная мечеть Бекет Ата, урочище Бозжыра, "Долина замков" Айрақты и "Долина шаров" Торыш.

"Я не раз говорил, что нужно создавать комфортные условия для туристов, в том числе для людей с ограниченными возможностями. Что касается идеи об установке автоматизированного подъемника к некрополю Бекет Ата — это следует обсудить с экспертами и общественностью, учитывая сакральность места", — отметил Президент.

Он также подчеркнул потенциал Актау в развитии морского туризма. Город выгодно расположен с точки зрения транспортной логистики: поблизости — порты пяти стран и доступ к крупным городам России, Ирана и Кавказа. Актау также пересекают воздушные маршруты таких городов, как Стамбул, Лондон, Москва, Баку и другие.

"Нужно приступить к строительству нового морского порта и реконструкции существующих причалов для приёма пассажирских лайнеров", — сказал Токаев.

Президент поручил в кратчайшие сроки завершить разработку Комплексного плана развития туристской зоны "Мангистау" и представить его уже в июне. Он также отметил важность привлечения частных инвестиций в сферу туризма, поскольку большинство поступлений сегодня сосредоточены в нефтегазовом секторе.

Особое внимание было уделено событийному туризму. Актау в 2025 году получил статус культурной столицы тюркского мира. В рамках этого статуса в регионе планируется проведение более 30 международных мероприятий, что, по мнению Токаева, привлечёт туристов и повысит узнаваемость Мангистау на международной арене.

Ранее президент поручил срочно решить проблему дефицита воды в Мангистау.