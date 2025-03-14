Токаев: Акимы должны рационально использовать бюджет с упором на социальные проекты
Правительство приняло решение оставить в силе социальный налог.
Сегодня, 17:05
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Сегодня, 17:05Сегодня, 17:05
114Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что социальный налог, поступающий в распоряжение областей, сохранится, однако местные власти должны грамотно распоряжаться бюджетными средствами, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Правительство приняло решение оставить в силе социальный налог, поступающий в распоряжение областей. Но акимы должны рационально и рачительно расходовать бюджет с упором на социально значимые проекты, идущие на пользу народу", - подчеркнул глава государства.
По его словам, представленные инициативы и проекты будут способствовать сбалансированному развитию регионов и дальнейшему прогрессу страны.