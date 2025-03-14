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Токаев: Акимы должны рационально использовать бюджет с упором на социальные проекты

Правительство приняло решение оставить в силе социальный налог.

Сегодня, 17:05
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 17:05
Сегодня, 17:05
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Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что социальный налог, поступающий в распоряжение областей, сохранится, однако местные власти должны грамотно распоряжаться бюджетными средствами, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Правительство приняло решение оставить в силе социальный налог, поступающий в распоряжение областей. Но акимы должны рационально и рачительно расходовать бюджет с упором на социально значимые проекты, идущие на пользу народу", - подчеркнул глава государства.

По его словам, представленные инициативы и проекты будут способствовать сбалансированному развитию регионов и дальнейшему прогрессу страны.

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