Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что социальный налог, поступающий в распоряжение областей, сохранится, однако местные власти должны грамотно распоряжаться бюджетными средствами, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Правительство приняло решение оставить в силе социальный налог, поступающий в распоряжение областей. Но акимы должны рационально и рачительно расходовать бюджет с упором на социально значимые проекты, идущие на пользу народу", - подчеркнул глава государства.

По его словам, представленные инициативы и проекты будут способствовать сбалансированному развитию регионов и дальнейшему прогрессу страны.