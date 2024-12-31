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Токаев подписал распоряжение о присуждении госстипендии в области культуры в 2024 году

Об этом сообщили в Акорде.

Сегодня, 11:42
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Посольство Казахстана в Азербайджане Сегодня, 11:42
Сегодня, 11:42
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Фото: Посольство Казахстана в Азербайджане

Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о государственных стипендиях, передаёт BaigeNews.kz.

В документе сообщается следующее:

  1. Присудить государственную стипендию в области культуры в 2024 году согласно приложению к настоящему распоряжению.
  2. Настоящее распоряжение опубликовать в средствах массовой информации.

Приложение: Персональный состав лиц, которым присуждена государственная стипендия в области культуры в 2024 году.

Ранее Токаев подписал закон по вопросам государственных наград, образования и защиты прав ребёнка.

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