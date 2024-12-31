Токаев подписал распоряжение о присуждении госстипендии в области культуры в 2024 году
Об этом сообщили в Акорде.
Сегодня, 11:42
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Сегодня, 11:42Сегодня, 11:42
110Фото: Посольство Казахстана в Азербайджане
Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о государственных стипендиях, передаёт BaigeNews.kz.
В документе сообщается следующее:
- Присудить государственную стипендию в области культуры в 2024 году согласно приложению к настоящему распоряжению.
- Настоящее распоряжение опубликовать в средствах массовой информации.
Приложение: Персональный состав лиц, которым присуждена государственная стипендия в области культуры в 2024 году.
Ранее Токаев подписал закон по вопросам государственных наград, образования и защиты прав ребёнка.