Правительство Казахстана выпустило постановление о строительстве атомной электростанции в Алматинской области. Однако в документе не указано, что объект разместят именно в посёлке Улкен, который ранее рассматривался как основная площадка для проекта. Глава министерства энергетики Алмасадам Саткалиев прокомментировал этот вопрос, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Министр пояснил, что окончательное местоположение станции будет определено после завершения инженерных изысканий. Они уже проводятся.

"Там, где были проведены соответствующие слушания. Но окончательная площадка будет определена после инженерных изысканий. Если у потенциальных вендоров будет предложение по использованию другой площадки, мы, конечно, это рассмотрим", — заявил министр.

По его словам, Улкен остается приоритетным вариантом, поскольку обладает необходимыми условиями: там уже есть водоём-охладитель, предварительная инфраструктура, ранее велись подготовительные работы, а также функционируют подстанция и водозабор.