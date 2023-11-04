В финальном матче Кубка Казахстана 2023 года на "Астана Арене" сыграли шымкентский "Ордабасы" и костанайский "Тобол", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Спорт Шредингера".

Игроки открыли счёт только во втором тайме. Единственный гол забил Ислам Чесноков. Матч завершился со счётом 1:0. Таким образом "Тобол" выиграл Кубок Казахстана и получил путевку в Лигу Европы.

Для "Тобола" это второй кубок в истории клуба. Первый раз команда его завоевала в 2007 году, тогда в финале играли также с шымкентским "Ордабасы" (3:0).

Напомним, игроки "Ордабасы" вышли на поле в футболках с изображением Тагыбергена с надписью: "Скорейшего выздоровления, капитан". Таким образом они хотели поддержать Асхат Тагыбергена, который в чемпионском матче "Ордабасы" против "Шахтёра" получил перелом плюсневой кости и выбыл на 6-8 недель.