Тобол - в Лигу Конференций: Казахстан одержал первую победу в сезоне еврокубков
Сегодня, 00:15
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Сегодня, 00:15Сегодня, 00:15
84Фото: ФК " Тобол"
Костанайский "Тобол" дома победил словацкий "Ружомберок" в ответном матче первого отборочного раунда Лиги Европы, передает BaigeNews.kz со сслыкой sports.kz
Матч закончился победой "Тобола" со счетом 1:0. Уже на 8-й минуте отличился Ахмед Эль-Мессауди.
Несмотря на эту победу, "Тобол" не смог пройти во второй отборочный раунд Лиги Европы, поскольку первый матч команд в Словакии завершился крупной победой "Ружомберока" — 5:2. Теперь костанайцы отправятся в Лигу Конференций, где во втором раунде сыграют против швейцарского "Санкт-Галлена". Что касается "Ружомберока", то он во втором раунде Лиги Европы встретится с турецким "Трабзонспором".