Тобол - в Лигу Конференций: Казахстан одержал первую победу в сезоне еврокубков

Костанайский "Тобол" дома победил словацкий "Ружомберок" в ответном матче первого отборочного раунда Лиги Европы, передает BaigeNews.kz со сслыкой sports.kz

Матч закончился победой "Тобола" со счетом 1:0. Уже на 8-й минуте отличился Ахмед Эль-Мессауди.

Несмотря на эту победу, "Тобол" не смог пройти во второй отборочный раунд Лиги Европы, поскольку первый матч команд в Словакии завершился крупной победой "Ружомберока" — 5:2. Теперь костанайцы отправятся в Лигу Конференций, где во втором раунде сыграют против швейцарского "Санкт-Галлена". Что касается "Ружомберока", то он во втором раунде Лиги Европы встретится с турецким "Трабзонспором".