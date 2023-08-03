"Тобол" сенсационно вышел в следующий раунд еврокубков

Костанайский "Тобол" проиграл домашний матч второго отборочного раунда Лиги Конференций против швейцарского "Базеля", однако все равно прошёл в следующий этап еврокубков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Поединок стартовал на встречных курсах, в одной из атак Антон Каде с линии штрафной пробил в дальний угол ворот Ивана Коновалова - 0:1. Через несколько минут Багдат Каиров толкнул соперника в спину. С пенальти швейцарцы увеличили разрыв до 0:2, сделал это Жан-Кевин Огюстен.

Перед перерывом гости сыграли рукой в своей штрафной, Серж Дебле сократил разрыв - 1:2.

Общий счёт встреч - 4:3 (первая игра завершилась со счётом 3:1) в пользу "Тобола", таким образом костанайский клуб вышел в третий раунд отбора турнира, где сыграет с победителем пары "Дерри Сити" (Ирландия) — КуПС (Финляндия).