"Тобол" сенсационно победил в гостях швейцарский "Базель"

Фото: instagram.com/fctobol

Костанайский "Тобол" в первом матче второго отборочного раунда Лиги конференций на выезде победил швейцарский "Базель", передает "Baigenews.kz".

Первый тайм остался за хозяевами поля. На 25 минуте отличился Тьерно Барри.

Во второй половине встречи костанайцы проявили характер. Сначала Рамазан Оразов не реализовал пенальти, но уже спустя 10 минут "Тобол" снова заработал одиннадцатиметровый. С точки забил Серж Дебле, 1:1. Тут же Оразов вывел гостей вперед, а после второго удаления в составе "Базеля" Ислам Чесноков сделал счет 3:1 в пользу казахстанской команды.

Ответная игра между командами пройдет 3 августа в Костанае.

"Базель" (Базель, Швейцария) — "Тобол" (Костанай, Казахстан) - 1:3 (1:0)

Голы: Барри 25 (1:0), Дебле с пенальти 57 (1:1), Оразов 62 (1:2), Чесноков 71 (1:3)

Нереализованный пенальти: Оразов 54

Удаление: Барри 56, Калафьори 69.