"Тобол" на выезде обыграл "Астану"
"Тобол" победил фаворита со счетом 3:1.
Вчера, 23:42
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Вчера, 23:42Вчера, 23:42
155Фото: fctobol.kz
В матче восьмого тура Казахстанской Премьер-Лиги "Астана" дома сыграла с костанайским "Тоболом", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
"Тобол" победил фаворита со счетом 3:1 на глазах своего областного акима Кумара Аксакалова.
Теперь у "Тобола" стало 17 очков и он вышел на третье место турнирной таблицы. "Астана" идёт на втором с 18 баллами.
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