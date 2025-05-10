  • 11 Мая, 00:51
  • BAIGENEWS

"Тобол" на выезде обыграл "Астану"

"Тобол" победил фаворита со счетом 3:1.

Вчера, 23:42
АВТОР
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fctobol.kz Вчера, 23:42
Вчера, 23:42
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Фото: fctobol.kz

В матче восьмого тура Казахстанской Премьер-Лиги "Астана" дома сыграла с костанайским "Тоболом", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Тобол" победил фаворита со счетом 3:1 на глазах своего областного акима Кумара Аксакалова.

Теперь у "Тобола" стало 17 очков и он вышел на третье место турнирной таблицы. "Астана" идёт на втором с 18 баллами.

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