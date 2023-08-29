  • 29 Августа, 17:21
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"Тобол" грозит не выйти на поле в плей-офф Лиги Конференций

Сегодня, 16:11
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fctobol.kz Сегодня, 16:11
Сегодня, 16:11
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Фото: fctobol.kz

Не всем игрокам костанайского "Тобола" дали визы для того, чтобы вылететь на ответный матч раунда плей-офф Лиги Конференций в Чехию. Если футболистам не разрешат приехать в Пльзень, руководство клуба грозит не выпустить всю команду на поле, передаёт BaigeNews.kz

Ситуацию описал совладелец клуба Алимжан Калдияров.

"К сожалению, нашим легионерам из ЕАЭС так и не разрешили вылететь вместе с нами. Но, несмотря на это, мы вылетаем на два дня раньше. Есть ещё надежда, что сегодня после обеда решится вопрос заезда через другую страну, если нам дадут мультивизу. Выйдем ли мы на поле, если нашим легионерам из ЕАЭС не дадут визы? Думаю, скорее всего, нет", - сообщил Калдияров на своей странице в Instagram.

 
 
 
 
 
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Публикация от Alimzhan Kaldiyarov | PhD (@alimzhan_kaldiyar)

Telegram-канал "Спорт  Шредингера" уточнил, что у "Тобола" четыре игрока из ЕАЭС. Это россияне вратарь Иван Коновалов, защитник Альберт Габараев и нападающий Павел Кириенко. А также полузащитник из Беларуси Павел Забелин.

"По регламенту УЕФА невыход на поле по неуважительной причине грозит не только техническим поражением, но и длительной дисквалификацией клуба из еврокубков", - отметили спортивные эксперты.

Матч "Виктория" (Пльзень) - "Тобол" пройдёт в ночь на 1 сентября. Казахстанские болельщики смогут увидеть его в прямом эфире.

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