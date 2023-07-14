То лука нет, то кормов - эксперт о проблемах продбезопасности Казахстана

Фото: BaigeNews.kz/ Данира Искакова

Генеральный директор Исламской Организации по продовольственной безопасности Ерлан Байдаулет рассказал о положении Казахстана в рейтинге по уровню продбезопасности и проблемах в этой области на Центрально-Азиатском форуме в столице, передаёт BaigeNews.kz

В рейтинге стран мира по продбезопасности, Казахстан, благодаря своему потенциалу, находится на 32-ом уровне. При этом у нас отсутствует системное понимание в отрасли, отмечает Байдаулет.

"На данный момент ситуация достаточно критическая. Мы каждый год попадаем в какую-то ситуацию. То у нас лука нет, то кормов не хватает, то проблемы с сахаром. Это связано с отсутствием координации. Очень важно, чтобы непосредственно премьер-министр управлял этим процессом. Мы, в свою очередь, как международная организация готовы оказать поддержку", - заявил генеральный директор ИОПБ.

По его словам, с 2020 года Исламская Организация постоянно поднимает вопрос создания Комиссии по продбезопасности в Казахстане, в составе которой, по их расчётам, около 10 госорганов должны работать вместе.

"Я, как гражданин Казахстана, прекрасно понимаю ситуацию, в которой мы находимся сейчас. У нас есть видение, которое в последние годы у правительства может отсутствовало, особенно в части продовольственной безопасности. Когда мы говорили о продбезопасности, некоторые чиновники просили уделить внимание сельскому хозяйству и производительности сельского хозяйства. Это основные тезисы. Но хочется сказать, что продбезопасность - это не только сельское хозяйство. Это вопросы, связанные с цепочкой поставок, в первую очередь, продуктов питания. Это вопросы здоровья населения, неимущих слоев населения, науки и технологий в этой связи. Если все эти вопросы комплексно будут решаться, ситуация в Казахстане улучшиться", - сказал Ерлан Байдаулет.

Глава ИОПБ также отметил, что недавно перед представителями президентской администрации был поднят вопрос о формировании Международного продовольственного хаба в Казахстане.

"Многие говорят об этом, но мы приступили к делу. Мы разработали соответствующую концепцию. С нами работали сильные консультанты. На уровне Администрации президента есть понимание. Мы хорошо понимаем, что ситуация будет меняться в лучшую сторону. Нам важно понимать, как работают другие страны", - сказал Ерлан Байдаулет.

Он добавил, что их организация появилась на политической карте буквально недавно.

"Активно развиваться мы начали с конца 2019 года. К сожалению, мы попали в двухлетний период коронавируса, но это был период, когда наша организация росла. Мы приняли стратегию. Все наши 57 стран постоянно собираются на нашей Генеральной ассамблее. Для нас очень важна и критична позиция страны, в которой мы находимся", - отметил глава ИОПБ.

Также эксперт рассказал о стратегии работы на ближайшие 10 лет.

"Первое - это вопрос управления продбезопасности. Второе - это ответные действия на кризисные ситуации. У нас есть международный мандат, где мы должны решить вопрос продбезопасности в Афганистане. Активно ведём действия в этом направлении, чтобы для всех это было выигрышно. Третье обосновано на научно-техническом подходе. У нас есть большое количество программ, которые позволяют нашим странам повысить их интеллектуальный потенциал. Четвёртое касается промышленности. Здесь важно отметить цепочку поставок. Это не только о том, чтобы наладить пару процессов в предприятиях, а о целой цепочке снабжения по продовольствию. Во время коронавируса тут были большие нарушения. Поэтому это очень важный момент", - заключил глава ИОПБ.

Напомним, в столице проходит Центрально-Азиатский Форум на тему безопасности и сотрудничества в регионе.