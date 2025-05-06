То Лам поблагодарил Токаева за теплый прием и подчеркнул крепость исторических связей
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То Лам выразил благодарность Президенту Касым-Жомарту Токаеву и народу Казахстана за радушный прием и передал добрые поздравления от имени Президента Вьетнама Лыонг Кыонга, передаёт BaigeNews.kz.
"Вьетнам и Казахстан на протяжении десятилетий поддерживают тесные отношения. В августе 1959 года наш Президент Хо Ши Мин совершил официальный визит в Казахстан, заложив прочную основу традиционной дружбы и многолетнего сотрудничества между нашими народами. С тех пор двусторонние отношения поступательно развиваются благодаря усилиям поколений лидеров и граждан. Партия и народ Вьетнама всегда будут признательны за поддержку, которую Казахстан оказал нашей стране в прошлом – в борьбе за национальное освобождение, а также оказывает сегодня – в деле развития", – отметил Генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама.
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