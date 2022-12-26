Тлеуберди: Казахстан не присоединится к санкциям против России

Казахстан не будет присоединяться к санкциям против России. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства республики Мухтар Тлеуберди в интервью японскому телеканалу NHK, передаёт BaigeNews.kz. Он находится с визитом в Токио для переговоров с коллегами из Японии и четырёх других стран Центральной Азии.

"Мы не присоединяемся к санкциям против России, однако в то же время придерживаемся принципа, согласно которому экономика республики не будет использована различными предприятиями для обхода ограничительных мер", - цитирует министра Тлеуберди информационное агентство

Министр пояснил, что Россия и Казахстан связаны тесными экономическими отношениями, и антироссийские санкции отрицательно влияют и на казахстанскую экономику. Он сказал, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался за переговоры между президентами этих стран.