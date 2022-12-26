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  • Тлеуберди: Казахстан не присоединится к санкциям против России
www3.nhk.or.jp Сегодня, 10:05
151
Сегодня, 10:05
151
Фото: www3.nhk.or.jp

Тлеуберди: Казахстан не присоединится к санкциям против России

Казахстан не будет присоединяться к санкциям против России. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства республики Мухтар Тлеуберди в интервью японскому телеканалу NHK, передаёт BaigeNews.kz. Он находится с визитом в Токио для переговоров с коллегами из Японии и четырёх других стран Центральной Азии.

"Мы не присоединяемся к санкциям против России, однако в то же время придерживаемся принципа, согласно которому экономика республики не будет использована различными предприятиями для обхода ограничительных мер", - цитирует министра Тлеуберди информационное агентство.

Министр пояснил, что Россия и Казахстан связаны тесными экономическими отношениями, и антироссийские санкции отрицательно влияют и на казахстанскую экономику. Он сказал, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался за переговоры между президентами этих стран.

"Россия и Украина — это исторически дружественные для Казахстана государства. Президент Токаев регулярно контактирует с лидерами обеих стран, призывая их сесть за стол переговоров, чтобы найти мирное и дипломатическое решение нынешнего конфликта", — отметил министр.

По словам Тлеуберди, Казахстан хочет развивать взаимные отношения со своими соседями, а также с Японией, США, Европейским Союзом и другими ведущими странами. 

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#МИД #Украина #Россия #Япония
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:05
151
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