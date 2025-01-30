Лишится ли он в итоге работы, станет известно после оценки администрации, чиновников и полицейских, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

В СОШ №26 учителя оставили на занимаемой должности на время проведения служебного расследования. Об этом сообщили в отделе образования Павлодара. Госорган взял за основу Трудовой кодекс РК, нормативно-правовые акты, которые регулируют деятельность педагогов.

"Специалисты отдела образования совместно с администрацией школы проводят всестороннюю проверку фактов и дают правовую оценку действиям педагога", - рассказали в акимате города.

Пострадавшему мальчику и его родителям окажут психологическую и социальную поддержку.

"Расследование проводят с соблюдением всех процедурных требований Трудового кодекса РК: затребованы необходимые письменные объяснения, проведены беседы со свидетелями, проанализированы видеоматериалы", - сообщили в отделе образования.

Понесёт ли учитель дисциплинарное наказание, уволят ли его – покажут результаты проверки. Администрация школы и отдел образования гарантировали объективное рассмотрение дела.

Напомним, в школе учитель математики, проходя мимо ученика, стоящего у доски, ткнул его шурупом от шкафа. Действия попали на камеру видеонаблюдения. На теле ребенка медики не обнаружили никаких следов. Но полиция завела уголовное дело по факту нанесения побоев или иных насильственных действий, причинивших физическую боль в отношении заведомо несовершеннолетнего.