В Казахстане разработали типовое перспективное меню для организаций образования, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК.

Отмечается, что меню является сбалансированным и научно обоснованным, составлено с учётом физиологических потребностей детей и калоража, в нём учтены возрастные категории, сезонность, также питание детей в школах, где отсутствует пищеблок.

"В меню учтены рекомендации ВОЗ по уменьшению сахара и соли для снижения риска развития ожирения, диабета, сердечно-сосудистых и других заболеваний. К примеру, для организаций, где дети пребывают круглосуточно, содержание сахара уменьшилось в возрастной группе 6-10 лет с 55 г до 15 г, в возрастной группе 11-14 лет – с 70 г до 21 г, то есть в 3,3-3,6 раза. Соль уменьшена в возрастной группе 6-10 лет – с 15 г до 3 г, в возрастной группе 11-14 лет – с 15 г до 4,5 г, то есть в 3,3-5 раза", – указывается в сообщении.

Основное меню включает в себя мясные, рыбные и овощные блюда, салаты из свежих овощей и напитки с низким содержанием сахара. Для роста и развития детей, а также предупреждения болезней, в рацион включены молоко низкой жирности, кисломолочные продукты с пробиотиками и увеличено количество овощей и фруктов.

Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев отмечал, что профильным структурам следует основательно заняться вопросом повышения качества продуктов, используемых в школьных столовых.