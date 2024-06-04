Токаев назначил послов в нескольких государствах
Сегодня, 11:21
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Сегодня, 11:21Сегодня, 11:21
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Указом главы государства Жаксылыков Тимур Мекешевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Беларусь, Постоянным представителем при Уставных органах СНГ по совместительству, передаёт BaigeNews.
Кроме того, указом президента Шалданбай Талгат Рахымкулулы назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Иорданском Хашимитском Королевстве.
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