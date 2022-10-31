open menu open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей



  • Главная
  • Новости
  • Тимур Султангизиев назначен первым вице-министром здравоохранения РК
primeminister.kz Сегодня, 10:00
38
Фото: primeminister.kz

Тимур Султангизиев назначен первым вице-министром здравоохранения РК

Тимур Султангизиев назначен первым вице-министром здравоохранения РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства. 

"Постановлением Правительства РК Султангазиев Тимур Сламжанович назначен на должность первого вице-министра здравоохранения Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК", - говорится в сообщении.

Тимур Султангазиев родился в 1982 году в Алматы.

Окончил Казахский национальный медицинский университет, Tulane University (США). 

Трудовую деятельность начал в 2005 году лаборантом кафедры нормальной анатомии №1 Казахского национального медицинского университета имени С.Д. Асфендиярова.

В 2010 году — ведущий специалист отдела образования; и.о. главного специалиста отдела маркетинга и стратегии АО "Республиканский научный центр скорой медицинской помощи Республики Казахстан".

В 2010-2013 годах работал на различных должностях в департаменте инновации и технологического трансферта АО "Национальный медицинский холдинг".

В 2013-2014 годах — президент АО "Центр медицинских технологий и информационных систем".

В 2014-2016 годах работал в коммерческих организациях.

В 2016 году трудился заместителем генерального директора Республиканского центра здравоохранения.

В 2016-2017 годах — и.о. директора; директор департамента стандартизации медицинских услуг Министерства здравоохранения и социального развития РК.

В 2017-2018 годах — директор департамента проектного управления Министерства здравоохранения РК. 

В 2018-2020 годах — руководитель управления здравоохранения акимата СКО, г. Петропавловск.

В 2020 году являлся председателем Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК.

В 2021-2022 годах — заместитель акима Северо-Казахстанской области.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#назначение #вице-министр #Минздрав
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:00
38
Поделитесь:
Наверх