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Тимур Султангизиев назначен первым вице-министром здравоохранения РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Постановлением Правительства РК Султангазиев Тимур Сламжанович назначен на должность первого вице-министра здравоохранения Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК", - говорится в сообщении.

Тимур Султангазиев родился в 1982 году в Алматы.

Окончил Казахский национальный медицинский университет, Tulane University (США).

Трудовую деятельность начал в 2005 году лаборантом кафедры нормальной анатомии №1 Казахского национального медицинского университета имени С.Д. Асфендиярова.

В 2010 году — ведущий специалист отдела образования; и.о. главного специалиста отдела маркетинга и стратегии АО "Республиканский научный центр скорой медицинской помощи Республики Казахстан".

В 2010-2013 годах работал на различных должностях в департаменте инновации и технологического трансферта АО "Национальный медицинский холдинг".

В 2013-2014 годах — президент АО "Центр медицинских технологий и информационных систем".

В 2014-2016 годах работал в коммерческих организациях.

В 2016 году трудился заместителем генерального директора Республиканского центра здравоохранения.

В 2016-2017 годах — и.о. директора; директор департамента стандартизации медицинских услуг Министерства здравоохранения и социального развития РК.

В 2017-2018 годах — директор департамента проектного управления Министерства здравоохранения РК.

В 2018-2020 годах — руководитель управления здравоохранения акимата СКО, г. Петропавловск.

В 2020 году являлся председателем Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК.

В 2021-2022 годах — заместитель акима Северо-Казахстанской области.