Лента новостей
- Тимур Султангизиев назначен первым вице-министром здравоохранения РК 10:00 0
- На 12 миллионов тенге обманул мошенник банк в Туркестанской области 09:55 42
- Казахстанские теннисистки узнали позиции в обновлённом рейтинге WTA 09:42 76
- На выборах президента Бразилии победил лидер левых "Лула" да Силва 08:50 135
- Коронавирусом за сутки в Казахстане заразились 15 человек 08:41 130
- Сборная Казахстана по шорт-треку завоевала "серебро" этапа Кубка мира в Монреале 08:29 215
- 17 детей за 10 лет. Отец-рекордсмен Мурат Кабылбаев о "незапланированных" детях, ревности и расставании 07:34 1289
- Air Astana возобновила прямые рейсы в Бангкок 06:41 230
- За семь лет в СКО упразднили 63 населённых пункта 05:15 334
- "Главной причиной ЧС является человек и его беспечность". Истории из будней спасателей 04:38 441
- Астанчанин осужден за мошенничество в сфере криптовалюты 03:49 393
- Центр для жертв бытового насилия Актау практически пустует 02:10 448
- Новую социальную сеть анонсировал соучредитель Twitter 01:29 413
- Из-за частых ДТП водителям скорой помощи в Караганде ввели абсурдный запрет 00:24 501
- Отопление появилось в домах Темиртау после коммунальной аварии 30.10.2022 353
- Чемпионом мира среди мастеров по маникюру стал школьник из Экибастуза 30.10.2022 691
- Сильный ветер и гололёд обещают синоптики казахстанцам в понедельник 30.10.2022 499
- В Индии рухнул подвесной мост. Есть десятки жертв 30.10.2022 598
- Жигули Дайрабаев подковал лошадь. Видео попало в Сеть 30.10.2022 447
- На сбои в Instagram и Facebook пожаловались казахстанцы 30.10.2022 467
- Уличного кота пришлось выручать спасателям в Усть-Каменогорске 30.10.2022 541
- NASA показала фото зловеще улыбающегося Солнца 30.10.2022 730
- День соцработника, производство масла и цены: о чём говорят кандидаты на встречах с избирателями 30.10.2022 546
- Республиканский турнир по киберспорту проходит в Кокшетау 30.10.2022 475
- Хваставшегося пистолетом мужчину задержали в Алматы 30.10.2022 618
- Пара-каратисты из Казахстана стали чемпионами мира в Италии 30.10.2022 506
- "Облегчить портфели": как школы Кокшетау переходят на электронные учебники 30.10.2022 502
- Трагедия в Сеуле: Токаев выразил соболезнования президенту Республики Корея 30.10.2022 555
- Массовую драку болельщиков "Ордабасы" и "Актобе" предотвратили полицейские 30.10.2022 686
- Спрятанный в автозапчастях мефедрон поставляли из Алматы в Астану 30.10.2022 527
- Qazaq Air приостановила полёты в Новосибирск 30.10.2022 500
- Заболеваемость скарлатиной выросла в Костанайской области 30.10.2022 659
- Подозреваемого в убийстве таксиста задержали в Караганде 30.10.2022 1178
- "Казгидромет" не советует гулять 30-31 октября жителям Астаны, Алматы и Актау 30.10.2022 1230
- Трагедия в Сеуле: среди погибших оказалась казахстанка 30.10.2022 2579
- Не менее ста человек погибли в результате взрыва в Сомали 30.10.2022 467
- Мука, молоко и "Социальный кошелёк": о чём беседовал вице-премьер с костанайцами 30.10.2022 457
- Казахстанцы вырвались в финал этапа Кубка мира по шорт-треку в Монреале 30.10.2022 568
- СМИ: Airbus подтвердил факт взяток за поставки своей продукции в Казахстан и Ливию 30.10.2022 736
- Трагедия в Сеуле: дипломаты обзванивают находящихся в Южной Корее казахстанцев 30.10.2022 1189
- Коронавирусом в минувшие сутки заразились 50 казахстанцев 30.10.2022 641
- Кубок Азии "Turan Barysy" завоевали казахстанцы 30.10.2022 1005
- Браконьеры из Актобе застрелили более 60 уток в Кызылординской области 30.10.2022 1388
- В Южной Корее объявили национальный траур 30.10.2022 1206
- Без тепла, света и воды остаются жители одной из новостроек Петропавловска 30.10.2022 8737
- Несоответствия в питьевой воде выявили санврачи Атырау 30.10.2022 3977
- В рейтинге транспортной инфраструктуры Казахстан занимает лишь 73-е место из 141 30.10.2022 670
- Чиновница уволена после коррупционного скандала в Кокшетау 30.10.2022 8933
- Зимой в Усть-Каменогорске будут работать три трамвая-снегочиста 30.10.2022 477
- Предприниматели жалуются на работу системы госзакупок 30.10.2022 513
- В Петропавловске люди ругаются из-за замены лифтов по программе модернизации 30.10.2022 623
- Атырауский спортсмен стал чемпионом мира по гиревому спорту 30.10.2022 553
- В Сеуле 59 человек погибли в давке на праздновании Хэллоуина 29.10.2022 996
- Случаи гриппа выявлены в Костанайской области 29.10.2022 4767
- Ветер, туман, гололёд. Какая погода ждёт казахстанцев в воскресенье 29.10.2022 664
- Пятое поражение: "Барыс" проиграл "Салавату Юлаеву" 29.10.2022 539
- "Мефедрон" и "скорость" изъяли полицейские у парня и девушки в Актау 29.10.2022 691
- Дни казахстанского кино проходят в Париже 29.10.2022 576
- В Сети появилось видео, как Каракат Абден доит кобылу 29.10.2022 1316
- Краснокнижных лебедей застрелил браконьер в Акмолинской области 29.10.2022 2374
- Аналог зарубежной службы "911" запустили в Павлодарской области 29.10.2022 599
- Электроэнергию в Казахстане планируют покупать и продавать централизовано 29.10.2022 628
- Почему поссорились штабы Кажыкена и Турсынбековой 29.10.2022 1413
- Бублик уступил в четвертьфинале турнира в Базеле 29.10.2022 470
- Приют для животных, исследования и приёмные: чем заняты кандидаты и их штабы 29.10.2022 757
- Энергопроизводящие организации Казахстана обяжут модернизировать сети за свой счёт 29.10.2022 673
- Приговор Биртанова: Азат Перуашев прокомментировал решение суда 29.10.2022 15618
- Спасли самолёт от крушения: казахстанцев наградили в Великобритании 29.10.2022 4827
- Необычные уроки учителя из Атырау стали популярны в TikTok 29.10.2022 697
- Племенной скот планируют поставлять из Казахстана в Кыргызстан 29.10.2022 554
- Бывшая жена Мейрама Тлеухана: "Я была готова к токал" 29.10.2022 29443
- Пожар произошёл в здании Минобороны Казахстана 29.10.2022 1185
- Президент Казахстана уволил двоих судей по отрицательным мотивам 29.10.2022 1612
- Изношенность сетей в Казахстане планируют снизить на 15 процентов к 2030 году 29.10.2022 544
- "Стиральную машину" для мытья людей создают в Японии 29.10.2022 2313
- Онлайн-голосование премии "Волонтёр года" стартует в Казахстане 29.10.2022 540
- Школьник обманул астанчанина и перевёл деньги с его карты другу 29.10.2022 1446
- Балки для ЛРТ в Астане закончат монтировать до конца года 29.10.2022 812
- Золотосодержащую руду перерабатывал житель Степногорска у себя дома 29.10.2022 1141
- Суточная заболеваемость СOVID-19 в Казахстане снова растёт 29.10.2022 1154
Тимур Султангизиев назначен первым вице-министром здравоохранения РК
Тимур Султангизиев назначен первым вице-министром здравоохранения РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.
"Постановлением Правительства РК Султангазиев Тимур Сламжанович назначен на должность первого вице-министра здравоохранения Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК", - говорится в сообщении.
Тимур Султангазиев родился в 1982 году в Алматы.
Окончил Казахский национальный медицинский университет, Tulane University (США).
Трудовую деятельность начал в 2005 году лаборантом кафедры нормальной анатомии №1 Казахского национального медицинского университета имени С.Д. Асфендиярова.
В 2010 году — ведущий специалист отдела образования; и.о. главного специалиста отдела маркетинга и стратегии АО "Республиканский научный центр скорой медицинской помощи Республики Казахстан".
В 2010-2013 годах работал на различных должностях в департаменте инновации и технологического трансферта АО "Национальный медицинский холдинг".
В 2013-2014 годах — президент АО "Центр медицинских технологий и информационных систем".
В 2014-2016 годах работал в коммерческих организациях.
В 2016 году трудился заместителем генерального директора Республиканского центра здравоохранения.
В 2016-2017 годах — и.о. директора; директор департамента стандартизации медицинских услуг Министерства здравоохранения и социального развития РК.
В 2017-2018 годах — директор департамента проектного управления Министерства здравоохранения РК.
В 2018-2020 годах — руководитель управления здравоохранения акимата СКО, г. Петропавловск.
В 2020 году являлся председателем Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК.
В 2021-2022 годах — заместитель акима Северо-Казахстанской области.
-
Hype news
- Жигули Дайрабаев подковал лошадь. Видео попало в Сеть 30.10.2022 447
- В Сети появилось видео, как Каракат Абден доит кобылу 29.10.2022 1316
- Почему поссорились штабы Кажыкена и Турсынбековой 29.10.2022 1413
- Бывшая жена Мейрама Тлеухана: "Я была готова к токал" 29.10.2022 29443
- Забросали судью бутылками: ФК "Акжайык" оштрафован за конфликт после матча 29.10.2022 581
- Imanbek женился. Кто его избранница 28.10.2022 49943
- Генпрокуратура: высказывания Рамиля Мухоряпова проверяет алматинская полиция 27.10.2022 12598
- "В стиле кунг-фу": Жигули Дайрабаев показал силу своего удара 24.10.2022 15278
- Судью закидали бутылками после матча "Акжайык" — "Кызыл-Жар" 24.10.2022 1645
- Глава Kazakh Tourism ответил на критику депутата про роуд-шоу за 100 миллионов 22.10.2022 1517
- Судей в этом списке нет - Верховный суд о скандале с пойманными в игорных заведениях чиновниках 21.10.2022 2570
- Тайная комната директора машзавода: Антикор прокомментировал видео из Семея 20.10.2022 2706
- 305 чиновников обнаружили в казино: прокуратура прокомментировала скандальный список 20.10.2022 3953
- Бизнесмен Рамиль Мухоряпов извинился за свое заявление про казахский язык 20.10.2022 11452
- Более 600 килограммов драгоценных камней насобирали в степи карагандинцы 17.10.2022 5146
- Смерть двух беременных в Атырау: врачи рассказали подробности 16.10.2022 87990
- Акмолинка кликнула по ссылке в Instagram и лишилась пяти миллионов 15.10.2022 4122
- Почему приостановили регистрацию экс-мажилисмена Альтаева в качестве кандидата 15.10.2022 3623
- "Секс только после справки". Как поговорить с партнёром о венерических заболеваниях? 15.10.2022 12414
- Выстрел в живот: павлодарские полицейские задержали подозреваемого в убийстве 15.10.2022 5804
- Девушка-боец Мария Агапова планирует учиться на татуировщицу 15.10.2022 2483
- "Политические карлики" - партия "Ауыл" ответила на шутку Ертысбаева 11.10.2022 2864
- Уволенный за прогулы костанайский чиновник судится с бывшим работодателем 11.10.2022 32580
- Английский художник два года расписывал свой дом каракулями 09.10.2022 3625
- Влюбился в кухню: Джоковичу предложили открыть казахский ресторан в Европе 09.10.2022 4697
- "Два раза я хотел сделать хук" - Сапиева спросили, кого из чиновников он хотел ударить 06.10.2022 11666
- "Никто в Казахстане не захочет, чтобы Астану переименовали в Жигули" - Ертысбаев пошутил о кандидате в президенты 06.10.2022 10651
- Алек Болдуин достиг соглашения с семьёй убитого на съёмках кинооператора 06.10.2022 7596
- Торегали Тореали помирился с побитым им гидом 05.10.2022 300213
- Анджелина Джоли рассказала о ссоре, после которой развелась с Брэдом Питтом 05.10.2022 8064
- Продюсер "Келинки Сабины" засветился в скандальном видео 05.10.2022 7435
- Причиной смерти Бориса Моисеева могло стать убийство 05.10.2022 24638
- Море вышло из берегов и затопило 10 машин в Атырауской области 04.10.2022 7906
- Подравшихся в Уральске россиян депортируют 03.10.2022 7697
- Нарушавшего закон пластического хирурга выдворили из Казахстана 02.10.2022 14781
- Торегали отпустили под залог в 10 миллионов тенге 02.10.2022 10316
- Платье будущего: наряд распылили на обнажённую модель в Париже 02.10.2022 9998
- В МВД РК прокомментировали задержание журналистки из Бурятии 01.10.2022 11784
- Торегали Тореали рассказал, почему набросился на гида на Кольсае 30.09.2022 28238
- Певца Торегали задержали и отправили в ИВС 30.09.2022 9828
- Акимат прокомментировал прайс на поздравления Кульгинова 30.09.2022 13480
- Баян Максаткызы объяснила бардак в Бозжыре после съёмок её фильма 29.09.2022 21085
- Варламов назвал Токаева лучшим президентом мира 28.09.2022 11467
- Сообщник Кайрата Сатыбалдыулы объявлен в розыск 25.09.2022 12033
- А что так можно было? Студент в direct попросил денег у акима Павлодара 24.09.2022 8913
- Переселенцев из Казахстана под страхом лишения гражданства РФ хотят обязать служить в армии 22.09.2022 28890
- В школе села Нурлыжол дети учатся в четыре смены 22.09.2022 8984
- До восьми миллионов тенге подорожали билеты на рейсы из Москвы в Алматы 21.09.2022 348261
- Россияне раскупили билеты из Москвы за несколько минут после выступления Путина 21.09.2022 37454
- Автор "Бешеной сушки" подал в суд на Гоар Аветисян за её марафон по похудению 21.09.2022 9811
- Костанай стал заграницей в документах казахстанки 20.09.2022 10457
- Мужчина разбрасывал деньги, убегая от полиции 20.09.2022 16335
- В Астане демонтируют надписи Nur-Sultan 18.09.2022 9647
- Список преподавателей вузов с поддельными дипломами выложили в сеть 17.09.2022 49431
- Отлученная от церкви астанчанка выиграла суд у христианской общины 15.09.2022 14550
- В Павлодаре аким проиграл суд против местной жительницы 14.09.2022 12395
- "Убийца леди Ди на троне" - скандальный журнал разместил нового короля на обложке 14.09.2022 11602
- В Алматы ликвидировали трёхэтажный бордель 13.09.2022 10795
- Сдался добровольно: ещё одного сообщника Мухтара Аблязова вернули в Казахстан 13.09.2022 11183
- "Отвечаю на казахском языке" — Мусин раскрыл свой метод борьбы с мошенниками 13.09.2022 12786
- Видео рукоприкладства якобы чиновника из Актау попало в соцсеть 12.09.2022 10323
- Склад боеприпасов обнаружили у пенсионерки в Риддере 12.09.2022 11274
- Токаева в образе фэнтези-батыра нарисовал парень из Шымкента 12.09.2022 10703
- Димаш Кудайберген опубликовал тизер "самого дорогого" клипа в мире 12.09.2022 27707
- Копию Луны построят в Дубае 11.09.2022 10489
- Мировой рекорд "Самый многонациональный оркестр" зафиксировали в Казахстане 07.09.2022 10786
- Павлодарцы смогут сыграть в боулинг арбузами 07.09.2022 10338
- Лезут через забор: ученики столичной школы вынуждены выбирать нестандартный путь к знаниям 06.09.2022 31983
- "Да мне пофиг!" — осуждённая чиновница мотивирует подписчиков в Инстаграм 05.09.2022 189765
- Информацию о похищении девушки в Алматы прокомментировала полиция 04.09.2022 17296
- "И снова 3 сентября": появилась новая версия популярной песни-мема 03.09.2022 21531
- Иностранца будут судить в Атырау за инцидент на борту самолёта 03.09.2022 12320
- 48-летний мужчина впервые пошел в школу в Шымкенте 02.09.2022 12681
- В Караганде водитель переехал пешехода из-за пачки сигарет 28.08.2022 21403
- "Как на скакуне". Водитель-лихач на Lexus напугал жителей Риддера 28.08.2022 7716
- Патриотизм бросается в глаза - полулярный российский блогер о жизни в Казахстане 26.08.2022 13604
- Ультиматум властям: бомбы ищут в зданиях судов Алматы и Алматинской области 26.08.2022 7599
- Сотрудники КТЖ и транспортные полицейские подрались на матче в Бурабае 24.08.2022 10402
- Танцующую в столичной мечети девушку обсуждают в Сети 22.08.2022 32461
- Болельщики устроили скандал на турнире лиги Хабиба Нурмагомедова в Нур-Султане 21.08.2022 14888
-
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 665
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 958
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 696
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 912
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 769
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 903
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 920
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 690
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 1141
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 1370
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 1097
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 18918
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 1374
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 1236
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 1281
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 6332
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 1899
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 13025
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 11216
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 11212
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 11734
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 10867
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 15111
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 11840
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 13325
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 14290
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 13976
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 11561
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 11959
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 28666
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 12932
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 15330
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 12032
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 13293
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 13945
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 15210
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 13351
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 15339
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 14858
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 16046
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 15970
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 32548
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 16440
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 17376
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 17055
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 17971
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 17859
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 26867
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 17343
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 24605
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 35366
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 19127
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 24969
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 23699
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 25631
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 21720
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 23191
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 21419
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 21193
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 21124
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 36809
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 23188
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 21305
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 26297
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 25393
- GGG против самурая из Токио. Главное о бое Геннадия Головкина и Риоты Мураты 08.04.2022 25759
- "Важная инициатива, но не догма" — политические реформы обсудили в КИСИ 06.04.2022 25024
- Нужна ли стране Женская партия? 05.04.2022 25142
- Гидроэкология, или Почему наводнения стали проклятием для прибрежных жителей Казахстана? 04.04.2022 27280
- Болашакер Магжан Кистаубаев об учёбе в США, создании STEM Академии и об "утечке мозгов" 01.04.2022 27770
- Убогие хосписы, долги и штрафы — что не так с поддержкой онкобольных в Казахстане 31.03.2022 26445
- Радикализация и тюрьма как университет. Чем нам грозит поколение NEET 31.03.2022 26028
- Тысячи глаз и тысячи рук. Как самим изменить Казахстан — мнения экспертов 28.03.2022 26710
- Современные танцы под Моцарта в пудре и кринолине: премьера чешского балета в Нур-Султане 28.03.2022 28141
- Возвращение приватизированного: откат или прогресс для экономики? 25.03.2022 25522
- 80-летний рубеж: юбилейная выставка известного художника открылась в Нур-Султане 25.03.2022 29115
- Свыше 400 казахстанцев отказались в 2021 году от радикальных религиозных течений — КНБ 24.03.2022 26488
- Как искоренить бюрократию в медицине Казахстана 24.03.2022 27108
- Возрождение Конституционного суда в Казахстане. Что ждут от нового органа? 18.03.2022 28060
- "Пути обратно нет. Пришло время строить новый Казахстан" — мнения экспертов 17.03.2022 29918