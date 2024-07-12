Нацбанк РК заявил о приостановлении объединения AIX и KASE

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов высказался об объединении потенциалов AIX и KASE, передаёт BaigeNews.kz.

"Мы не хотели их объединять, там было несколько другое решение. Но по известным причинам, один из акционеров KASE - Мосбиржа, попал под санкции. Теперь исходя из того, что один из акционеров под санкции, это практически не реализуемо. Поэтому до тех пор, пока эта ситуация сохраняется, вопрос поставлен на стоп. Прямой вопрос, прямой ответ. Пока объединение мы не можем завершить и не можем даже об этом думать, потому что в KASE есть санкционный акционер", - сказал Тимур Сулейменов.

При этом он отметил, что рассматривается возможность выкупа доли KASE у Мосбиржи.