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Тимур Сулейменов возглавил Нацбанк

Сегодня, 10:16
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akorda.kz Сегодня, 10:16
Сегодня, 10:16
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Фото: akorda.kz

Сенат дал согласие на назначение Тимура Сулейменова Председателем Национального банка Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Сената.

Представление Президента на заседании Сената зачитал Руководитель Администрации Президента Олжас Бектенов.

"Отметим, в соответствии с Конституцией РК согласие на назначение Президентом Председателя Национального банка принадлежит исключительно ведению Сената Парламента РК", - говорится в сообщении.

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