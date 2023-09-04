Тимур Сулейменов возглавил Нацбанк

Сенат дал согласие на назначение Тимура Сулейменова Председателем Национального банка Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Сената.

Представление Президента на заседании Сената зачитал Руководитель Администрации Президента Олжас Бектенов.