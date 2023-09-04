Тимур Сулейменов возглавил Нацбанк
Сегодня, 10:16
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Сегодня, 10:16Сегодня, 10:16
295Фото: akorda.kz
Сенат дал согласие на назначение Тимура Сулейменова Председателем Национального банка Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Сената.
Представление Президента на заседании Сената зачитал Руководитель Администрации Президента Олжас Бектенов.
"Отметим, в соответствии с Конституцией РК согласие на назначение Президентом Председателя Национального банка принадлежит исключительно ведению Сената Парламента РК", - говорится в сообщении.
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