Тимур Сулейменов сделал заявление по ситуации на валютном рынке

В Казахстане, чтобы стабилизировать ситуацию, сгладить резкие скачки курса и обеспечить рынок валютой, Национальный банк в последние дни проводил валютные интервенции. Об этом сообщил председатель Нацбанка Тимур Сулейменов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Сулейменов отметил, что курс тенге превысил уровень 500 тенге за доллар под влиянием совокупности внешних и внутренних факторов. На биржевых торгах курс 28 ноября достигал отметки 519,7 тенге и закрылся на уровне 512 тенге.

"На рынке нефти сохраняется высокая волатильность, в том числе на фоне сильного доллара и ожидания экономистов о том, что потенциальные торговые пошлины, увеличение поставок нефти из США и другие меры вновь избранного президента США могут привести к переизбытку предложения на рынке. Доллар США продолжает укрепляться, что традиционно оказывает давление на валюты развивающихся стран, в особенности индекс DXY, отражающий динамику курса доллара США к корзине основных мировых валют, вырос до 106,2%, укрепившись почти на 2,2% только с начала месяца", - сказал Сулейменов.

Он добавил, что в то же время индекс валют ЕM с начала месяца снизился на 3% за тот же период. К примеру, за последние два месяца российский рубль снизился на 16,1%, бразильский реал на 10,3%, корейская вона на 6,1%, индонезийская рупия на 4,8%, мексиканская песо на 3,8%.

Кроме того, за этот период также наблюдается ослабление валют развитых стран, которые обладают резервными валютами. То есть доллар укрепился и против них. Японская йена снизилась на 5,5%, фунт стерлинга - на 5,2%, евро - на 4,5%.

"В то же время курс тенге за аналогичный период снизился на 6,6%. Естественно, это связано с большей зависимостью нашей экономики от нефтедобычи. Внутри страны спрос на валюту значительно вырос, в том числе на фоне преодоления обменным курсом психологической отметки 500. В последние дни объём биржевых торгов превышал среднедневные объёмы в 2-3 раза. При этом предложения валюты, то есть продавцы на валютном рынке, оставались ограниченными", - проинформировал глава Нацбанка.

Совокупность этих факторов оказывает значительное давление на курс тенге. В отдельные периоды в ходе торгов наблюдается низкая либо крайне низкая ликвидность, что создает условия для спекулятивного давления и нарушает баланс на валютном рынке.

"В этих условиях, чтобы стабилизировать ситуацию, сгладить резкие скачки курса и обеспечить рынок валютой, Национальный банк последние дни проводил валютные интервенции. Принятые меры позволили не допустить каких-либо дестабилизирующих колебаний обменного курса, способствовали снижению резких настроений и стабилизации ситуации на рынке", - сказал Сулейменов.

На данный момент доллар торгуется на KASE в размере 507 тенге. Как отметил Тимур Сулейменов, Нацбанк продолжает отслеживать конъюнктуру рынка.

"Как неоднократно отмечалось, в рамках свободного курсообразования Национальный банк не таргетирует какой-либо уровень обменного курса и не препятствует его тренду. Курсы дальше будут формироваться в соответствии с рыночными факторами. Однако в случае сильных колебаний, которые не связаны с объективными фундаментальными факторами, Национальный банк готов дальше продолжить проведение валютных интервенций до восстановления справедливого курса образования и обеспечения нормального функционирования валютного рынка", - заявил Сулейменов.

Напомним, ранее в Нацбанке объяснили повышение базовой ставки.